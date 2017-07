Berlin (ots) - Live-Performance von Lola Marsh und zahlreiche VIP's wie Lena Gercke, Lena Meyer-Landrut, Alexandra Maria Lara oder Iris Berben in der Front Row.



Unter dem Motto "Private Garden" stand die Marc Cain Fashion Show in Berlin. Den Anfang des Catwalks zierte eine bepflanzte Lavendel-Wand. Von der Decke schwebende Leuchtkugeln und die mit Rasen ausgelegten Ränge und Sitzreihen sorgten für die perfekte Sommergarten-Atmosphäre. Ein Highlight der Show war der musikalische Live-Act: das israelische Newcomer-Duo Lola Marsh präsentierten unter anderem ihren Sommer-Hit "Wishing Girl".



Die neuen Frühjahr/Sommer Kollektionen zeigen Power-Looks für starke Frauen. Einflüsse kommen aus den 70er und 80er Jahren und strahlen eine selbstverständliche Easiness aus. Stilistische Brüche aus romantischen und funktionell-sportiven Elementen ergeben kreative und mutige Outfits.



Die Front Row war auch in dieser Saison erstklassig besetzt. Neben Helmut Schlotterer, Gründer und Inhaber von Marc Cain, ließen sich Lena Gercke, Lena Meyer-Landrut, Alexandra Maria Lara, Iris Berben, Janina Uhse, Emilia Schüle und viele mehr die Marc Cain Show nicht entgehen. Auch namhafte Blogger waren zu Gast, wie z.B. Sofie Valkiers, Nina Schwichtenberg und Michèle Krüsi.



Schauspielerin Alexandra Maria Lara zeigte sich begeistert: "Eine tolle und aufwendige Show-Inszenierung! Ich habe schon einige Lieblingsteile für den nächsten Sommer gefunden."



