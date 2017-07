Nasdaq-100 - Trigger ausgelöst

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Hallo am Nachmittag,

den in der Vorwoche angesprochenen Buytrigger bei 5.685 Punkten hat der Nasdaq-100® Index zum Wochenstart überwunden. In den letzten beiden Handelsstunden am Montag gab es allerdings Gewinnmitnahmen, auch fällt die heutige Eröffnung schwach aus.

Die Bullen dürfen sich in der aktuellen Marktphase eigentlich keine Schwäche erlauben. Wenn es bei der dreiteiligen Abwärtsbewegung bleiben soll, muss der Index jetzt durchziehen und möglichst zügig die kurzfristige Abwärtstrendlinie bei 5.800 bis 5.780 Punkten (je nach Geschwindigkeit des Anstiegs) ansteuern. Ein Ausbruch darüber würde sogar Potenzial bis zum Allzeithoch und anschließend in Richtung 6.000 Punkte eröffnen.

Kommt der Index dagegen nicht weiter und fällt wieder unter den EMA50 zurück, könnte sich die Montagsentwicklung als Bullenfalle herausstellen. In diesem Fall müsste man einen Test der Unterstützung bei 5.568 Punkten einkalkulieren. Unter 5.568 Punkten wiederum würde eine Topbildung im Chart Form annehmen, wobei das Gap bei 5.440 Punkten ein erstes wichtiges Ziel darstellt.

Nasdaq-100® in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 06.04.2017 - 10.07.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Nasdaq-100® in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.07.2012 - 01.07.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf NASDAQ-100® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100® Index HW2JS4 7,40 4.850 6,82 29.09.2017 NASDAQ-100® Index HW2JTK 4,12 5.225 12,37 29.09.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 11.07.2017; 15:32 Uhr

Turbo Bear auf NASDAQ-100® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100® Index HU80R7 9,29 6.750 5,33 29.09.2017 NASDAQ-100® Index HW2JW6 3,18 6.050 15,34 29.09.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 11.07.2017; 15:34 Uhr

