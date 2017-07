Erfurt (ots) - Einmal selbst über das KiKA-Programm bestimmen! Zum 20. Sendergeburtstag ist das für die jungen Zuschauer und ihre Familien möglich. Bei "Dein Wunschfilm in LOLLYWOOD" werden sie selbst zu Programmmachern. Sie entscheiden, welcher Film ab dem 21. Juli auf dem LOLLYWOOD-Sendeplatz um 19:30 Uhr bei KiKA gezeigt wird. Zur Auswahl stehen Klassiker und Neuverfilmungen wie "Das kleine Gespenst" (ZDF) oder "Das fliegende Klassenzimmer" (ARD Degeto) und moderne Filmhighlights wie "Dr. Proktors Pupspulver" (hr) und "Ritter Trenk" (ZDF).



"Dein Wunschfilm in LOLLYWOOD" bietet Unterhaltung für die ganze Familie und macht den Freitagabend zu einem gemeinsamen Event: Für Kinder gibt es aktuelle Filmhits, Eltern finden Filmklassiker aus ihrer eigenen Kindheit wieder.



Jeweils drei Filme gehen unter einem gemeinsamen Thema gegeneinander ins Rennen. Das Voting findet ab dem 14. Juli auf kika.de statt. Der Gewinner-Film wird am Tag der Ausstrahlung ab 12:00 Uhr online bekannt gegeben.



Diese Filme stehen zur Wahl:



Am 21.07.2017 gehen die Filme "Sommer mit Kehilan" (WDR), "Der Fuchs und das Mädchen" (WDR) und "Boule & Bill" (BR) zum Thema "Tierfreunde" an den Start.



Die Animationsfilme "Blinky Bill - Das Meer der weißen Drachen" (KiKA), "Es war (k)einmal im Märchenland" (KiKA) und "The Nutty Professor - Harold und der Zaubertrank" (ARD Degeto) stehen am 28.07.2017 zur Auswahl.



Rund um das Thema "Schule" gehen am 04.08.2017 die Filme "Mister Twister - Eine Klasse macht Camping" (ZDF), "The Liverpool Goalie oder Wie man die Schulzeit überlebt!" (MDR) und "Das fliegende Klassenzimmer" (ARD Degeto) ins Rennen.



Zwischen starken Kids kann am 11.08.2017 bei den Filmen "Antboy" (NDR), "Ella und das große Rennen" (KiKA) und "Cool Kids Don't Cry" (ZDF) gewählt werden.



Die Kinderbuchadapitonen "Ritter Trenk" (ZDF), "Das kleine Gespenst" (ZDF) und "Dr. Proktors Pupspulver" (hr) gehen am 18.08.2017 an den Start.



"Familie und Ferien" ist das Thema am 25.08.2017 bei den Filmen "Vater hoch vier - Auf hoher See" (KiKA), "Kidnap - Bos aufregendste Ferien" (NDR) oder "Familienchaos - all inclusive" (KiKA).



KiKA präsentiert "Dein Wunschfilm in LOLLYWOOD" als Teil des Sommerferienprogramms vom 21. Juli bis 25. August 2017, immer freitags um 19:30 Uhr.



