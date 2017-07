Die britische Premierministerin Theresa May macht in ihrer ersten Rede nach dem Wahldebakel im Juni einen ungewöhnlichen Vorschlag: Die Opposition soll ihr helfen. Die Politikerin gilt seit den Wahlen als angeschlagen.

Es sind harte Zeiten für die britische Premierministerin Theresa May. Der Politikerin wird die Schuld an dem schlechten Abschneiden ihrer Partei bei den Parlamentswahlen im Juni gegeben. Offen wird in Großbritannien spekuliert, wie lange sich die 60-Jährige noch im Amt halten kann. Nun ging die Premierministerin einen ungewöhnlichen Schritt: In ihrer ersten öffentlichen Rede nach dem Wahldebakel appellierte sie an die Opposition, sie zu unterstützen.

Wie ungewöhnlich diese Aufforderung ist, zeigt der Blick in den ehrwürdigen Palace of Westminster, wo im Unterhaus die 650 Abgeordneten zusammentreffen. Sie sitzen sich dort auf ihren grünen Bänken in mehreren Reihen gegenüber - nicht in einem Rondell wie in Deutschland.

Bei den Parlamentswahlen im Juni hat die konservative Regierungspartei die Mehrheit verloren - sie muss nun auf die Unterstützung der nordirischen DUP-Abgeordneten zählen. Die Wahlen haben nicht das Ergebnis gebracht, das sie sich gewünscht habe, sagte May nun bei ihrem Auftritt in London, bei dem ...

