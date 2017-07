Lauda-Königshofen - Tesla-Aktie: Deutliche Erholungsbewegung möglich! Chartanalyse Bis April dieses Jahres hielt sich das Wertpapier von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) noch in einer volatilen Seitwärtsphase zwischen 114,90 US-Dollar sowie im Hoch bei 291,42 US-Dollar auf, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...