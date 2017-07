Berlin - Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts hat am heutigen Dienstag entschieden, dass die Regelungen des Tarifeinheitsgesetzes weitgehend mit dem Grundgesetz vereinbar sind, so die CDU/CSU-Bundestagsfraktion in einer aktuellen Pressemitteilung. Dazu erklärt der arbeitsmarkt- und sozialpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karl Schiewerling: "Das Tarifeinheitsgesetz ist verfassungskonform, weil es das Streikrecht kleinerer Gewerkschaften nicht unterbindet.

