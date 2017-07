Der Euro hat sich heute, am Dienstag im späten europäischen Handel knapp über 1,14 Dollar gezeigt. Gegen 16.00 Uhr notierte der Euro bei 1,1409 US-Dollar. Insgesamt bewegte sich der Euro im Tagesverlauf in enger Bandbreite seitwärts.Zurückhaltung im Vorfeld der am Mittwoch und Donnerstag stattfindenden Anhörung der US-Notenbankchefin ...

