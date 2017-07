Frankfurt - Der Brentölpreis steigt am Morgen leicht auf 47 USD je Barrel und handelt damit ca. 1 USD über dem gestrigen Tagestief, so die Analysten der Commerzbank.Der weitere Umgang mit Libyen und Nigeria scheine mittlerweile ganz oben auf der Agenda der OPEC zu stehen. Beide Länder seien von den Produktionskürzungen ausgenommen und hätten ihre Ölproduktion in den letzten drei Monaten deutlich erhöht. Trotz einer weiterhin hohen Einhaltung der Produktionskürzungen in den anderen Ländern sei die OPEC-Produktion daraufhin auf das höchste Niveau seit dem Inkrafttreten des Kürzungsbeschlusses gestiegen, was den jüngsten Preisrutsch deutlich unter 50 USD je Barrel mit ausgelöst habe.

Den vollständigen Artikel lesen ...