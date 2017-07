Es sind versöhnliche Töne, die die britische Premierministerin Theresa May anschlägt. Nach ihrem Wahldebakel hofft sie auf die Unterstützung der Opposition.

Die seit dem Wahldebakel angeschlagene britische Premierministerin Theresa May hat um Unterstützung für ihre Politik geworben. Sie rief ihre Rivalen am Dienstag auf, "beizutragen und nicht nur zu kritisieren". Nach den Verlusten der Konservativen bei der vorgezogenen Parlamentswahl im Juni leitet May eine Minderheitsregierung. Das schürt Zweifel, ob sie umstrittene Gesetze zur Umsetzung des Austritts ihres Landes aus der EU durchs Unterhaus bringen kann. Eine wichtige Probe steht in dieser Woche an, wenn den Abgeordneten ...

