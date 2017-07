Mönchengladbach (ots) -



Für eine auf Chancengleichheit ausgerichtete Personalpolitik ist die Santander Consumer Bank AG erneut mit dem TOTAL E-QUALITY Prädikat ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung wird vom TOTAL E-QUALITY Deutschland e. V. an Organisationen vergeben, die sich besonders für die Gleichstellung von Männern und Frauen engagieren.



Bereits seit 2014 darf Santander das Qualitätssiegel offiziell führen. Durch die positive Entscheidung der Jury wird das Prädikat nun für drei weitere Jahre an die Bank als Arbeitgeber verliehen. Besonders hervorgehoben wurden von der Jury die besonderen Möglichkeiten für Mitarbeiter innerhalb des Unternehmens. Das beweisen unter anderem das aktuelle Ranking des "Frauen-Karriere-Index" und der mit 27 Prozent überdurchschnittlich hohe Anteil weiblicher Führungskräfte. Neuartige Angebote wie das Senior-Trainee-Programm sind darüber hinaus Ausdruck der fest verankerten und gelebten Geschlechtergleichstellung. Dieses Programm richtet sich an Männer und Frauen, die eine längere Berufspause hinter sich haben und wieder ins Berufsleben einsteigen wollen.



"Die erneute Auszeichnung bestätigt, dass wir Chancengleichheit nicht nur als wesentlichen Bestandteil unserer Unternehmenskultur sehen, sondern auch erfolgreich leben", freute sich auch Thomas Sürth, Bereichsleiter Personal Santander Consumer Bank AG, über die positive Entscheidung der Jury.



Banco Santander (SAN.MC, STD.N, BNC.LN) ist eine Privat- und Geschäftskundenbank mit Sitz in Spanien und Präsenz in zehn Kernmärkten in Europa und Amerika. Santander ist gemessen am Börsenwert die größte Bank in der Eurozone. Der Anspruch der Bank ist es, zum Erfolg von Menschen und Unternehmen beizutragen. Im Jahr 1857 gegründet, verfügt Santander über ein verwaltetes Vermögen von 1.520 Milliarden Euro. Santander hat weltweit mehr als 125 Millionen Kunden, rund 12.200 Filialen und rund 190.000 Mitarbeiter. 2016 erzielte Santander einen zurechenbaren Gewinn von 6,204 Milliarden Euro, eine Steigerung um 4 Prozent zum Vorjahreszeitraum.



Die Santander Consumer Bank AG gehört mit rund 6 Millionen Kunden zu den Top 5 der privaten Banken in Deutschland. Sie bietet Privatkunden umfangreiche Finanzdienstleistungen an und hat bundesweit mehr als 300 Filialen. Das Institut ist in Deutschland außerdem der größte herstellerunabhängige Finanzierer in den Bereichen Auto, Motorrad, (Motor-)Caravan und auch bei Konsumgütern führend. Das Unternehmen tritt bundesweit mit den Marken Santander Consumer Bank, Santander Bank und Santander Direkt Bank auf. Die hundertprozentige Tochter der spanischen Banco Santander hat ihren Sitz in Mönchengladbach und beschäftigt rund 3.800 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.santander.de



