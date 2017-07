Kulmbach - Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die Euphorie sei bei dem Stahltitel zurückgekehrt. Am Dienstag führe das Papier von thyssenkrupp den DAX erneut an und sei bei 26,96 Euro auf ein neues Mehrjahreshoch gestiegen. Die Ursache: thyssenkrupp wolle seine Kosten senken und in der Verwaltung 2.000 bis 2.500 Arbeitsplätze streichen. 400 Millionen Euro wolle der Konzern durch die Maßnahmen bis 2020 einsparen.

