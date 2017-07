FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs ist am Dienstag leicht gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Nachmittag bei 1,1424 US-Dollar gehandelt. Am Vormittag hatte sie noch knapp unter der Marke von 1,14 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1405 (Montag: 1,1387) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8768 (0,8782) Euro.

Tendenziell gestützt wird der Euro durch die robuste Konjunktur in der Eurozone. So hatte die Industrieproduktion in Italien, der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone, im Mai stärker zugelegt als erwartet. Damit ist in allen vier großen Volkswirtschaften der Eurozone die Produktion überraschend stark gestiegen. In Deutschland, Frankreich und Spanien hatte die Produktion laut Zahlen aus der vergangenen Woche deutlich stärker zugelegt als prognostiziert. An diesem Mittwoch werden die Zahlen für die gesamte Eurozone veröffentlicht.

Nach Einschätzung von Händlern warten die Anleger am Devisenmarkt auf neue Hinweise zur Geldpolitik in den USA. Am Mittwoch steht der Auftritt von US-Notenbankchefin Janet Yellen vor dem Kongress auf dem Kalender. Im Fokus stehen dabei nicht nur Signale für die weitere Zinspolitik, sondern auch Aussagen wann mit dem Abbau der riesigen Bilanzsumme der US-Notenbank begonnen wird.

Unter Druck geraten ist dagegen das britische Pfund. Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) rechnet wegen der Unsicherheit rund um den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union mit einem deutlichen Dämpfer für die britische Wirtschaft in diesem und im kommenden Jahr. Steigende Preise bremsen die Kaufkraft und die Brexit-Verhandlungen würden die Investitionen verringern. Zudem hatte mit Ben Broadbent ein führender Vertreter der britischen Notenbank erneut vor den negativen Folgen des Brexits für die britische Wirtschaft gewarnt.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,88318 (0,88443) britische Pfund, 130,36 (129,98) japanische Yen und 1,1040 (1,1007) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde in London am Nachmittag mit 1211,05 (1211,90) Dollar gefixt. Ein Kilogramm Gold kostete 34 257,00 (34 249,00) Euro./jsl/jkr/mis

