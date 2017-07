Mainz (ots) - Mittwoch, 12. Juli 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gäste: Jytte-Merle Böhrnsen, Schauspielerin Elif, Singer-Songwriterin



Grillanzünden ohne Chemie und Gadgets - Wie geht's am schnellsten? Saubere Zähne vom Profi - Professionelle Zahnreinigung im Check Auf Reisen richtig Trinkgeld geben - Wo sollte es wie viel extra sein?







Montag, 12. Juli 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Luxushotelküche - Hinter den Kulissen Expedition Deutschland: Oberhausen - Arbeit im Friedensdorf Lebensmittel und Sommer - Was bleibt im Kühlschrank frisch?







Mittwoch, 12. Juli 2017, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald



Barkeeperin auf hoher See - Saskia arbeitet auf einem Schiff Mainzer Medizinstudenten landen Hit - Platz 1 bei Spotify







Mittwoch, 12. Juli 2017, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Iris Berben bei der Arbeit - Mit Moritz Bleibtreu vor der Kamera Die spanischen Royals bei der Queen - König Felipe besucht London Konzert mit Michael Patrick Kelly - Auftritt in Dinslaken



