Los Angeles (ots/PRNewswire) - Jam City und Peanuts Worldwide haben heute den weltweiten Start für Snoopy Pop bekanntgegeben, ein komplett neues Bubble Shooter Spiel mit den vielgeliebten Peanuts Figuren aus dem klassischen Comic von Charles M. Schulz und natürlich Snoopy inklusive Alter Ego. Zusätzlich wurde angekündigt, dass Jam City, um die Peanuts und das Vermächtnis von Schulz zu ehren, eine Zuwendung in Höhe von 100.000 USD an Canine Companions for Independence vergibt, die als größte Hilfsorganisation im Bereich Assistenzhunde für behinderte Kinder, Erwachsene und Veteranen bereitstellt, dies schließt auch Erwachsene ein, die taub oder schwerhörig sind, und Experten, die mit Behindertengruppen arbeiten.



Das in enger Partnerschaft mit den Künstlern, Animatoren und Geschichtenerzählern von Peanuts Worldwide kreierte Snoopy Pop ermöglicht jedem, der über ein Mobilgerät verfügt, Woodstock und seinen Vogelschwarm zu retten, die unter den Bubbles gefangen sind. Das kostenlos spielbare Game ist im App Store unter (http://jamcity.me/SP_PR_iOS) und über Google Play (http://jamcity.me/SP_PR_GP) erhältlich.



"Jam City ist stolz darauf, ein Spiel mit einer der weltweit legendärsten Marken an den Start zu bringen. Unsere Künstler, Geschichtenerzähler und technischen Teams haben das Game mit Snoopy und den Peanuts richtig mit Liebe kreiert", erklärt Josh Yguado, Mitgründer, President und COO von Jam City. "Um das Vermächtnis von Charles M. Schulz zu ehren und die Zielsetzung einer von ihm wertgeschätzten Organisation zu würdigen, hat sich Jam City darüber hinaus entschlossen, die wichtige Arbeit der Canine Companions for Independence durch Snoopy Pop mit zu unterstützen. Canine Companions stellt Veteranen und Menschen mit Behinderungen sehr gut ausgebildete Assistenzhunde zur Verfügung und erleichtert den Leuten damit ein unabhängiges Leben".



"Die Unterstützung von Canine Companions for Independence liegt mir immer sehr am Herzen, und die Kooperation mit Snoopy Pop ist klasse, denn sie sorgt gleichzeitig für Freude und Spaß", so Jean Schulz, die Ehefrau von Charles M. Schulz und National Board Member sowie Chair Emeritus von Canine Companions for Independence.



Die Peanuts sind wieder da!Das Snoopy Pop Gameplay bietet:



- Abwechslungsreiche, dynamische und anspruchsvolle Puzzles, die einfach Spaß machen - Regelmäßige Neuvorstellung von spannenden weiteren Levels, Figuren, Welten und Events - Sammlungen von Spielfiguren, Boosters und weiterem mehr - Einzigartige, auf den Figuren basierende Power-ups wie z.B. Charlie Browns Drachen - Spiel-Modi, die Snoopy mit seinem Alter Ego als Fliegerass und Masked Marvel zeigen - Vorfälle und Ereignisse, die auf den klassischen Storylines und Ferien-Specials basieren - Karten, Hindernisse und Boosters, die die unvergleichliche Peanuts Atmosphäre einfangen - Original lizenzierte Musik aus den Peanuts Ferien-Specials



"Snoopy Pop ist genau die Sorte an interaktiver Erfahrung, die wir toll finden, sie schlägt eine Brücke für die Peanuts in das digitale Zeitalter", sagt Roz Nowicki, Executive Vice President von Peanuts Worldwide. "Wir sind darüber hinaus begeistert, dass sich Jam City für die Unterstützung von Canine Companions for Independence stark macht, eine Wohltätigkeitsorganisation, die uns nahesteht und die sowohl Charles als auch Jeannie Schulz sehr am Herzen lag und liegt. Die Nachfrage nach gut ausgebildeten Assistenzhunden ist ungebrochen stark und wächst weiter, und die jetzige Zuwendung wird CCI dabei helfen, weitere Hunde für die Unterstützung der Menschen auszubilden".



Jam City Jam City hat die hohe Kunst entwickelt, etliche der weltweit größten Entertainment-Franchises und Marken zu höchst erfolgreichen Mobile Game-Hits zu adaptieren. Der Mobile Gaming-Publisher hat 6 der umsatzstärksten Top 100-Spiele geschaffen, die landesweit auf iPhone und Android gespielt werden, darunter auch Panda Pop, die Nummer 1 der Bubble Shooter in den USA.



Informationen zu Jam City



Jam City ist ein in Los Angeles ansässiges Mobile Game-Unternehmen mit globaler Reichweite, das 2010 von den ehemaligen MySpace-Mitgründern Chris DeWolfe und Aber Whitcomb und von Josh Yguado, vormals im Vorstand von 20th Century Fox, ins Leben gerufen wurde. Jam City ist Schöpfer von 6 der umsatzstärksten Top 100-Spiele in den App-Stores von Apple und Google in den USA. Das Portfolio mit Titeln wie Cookie Jam, Panda Pop, Genies & Gems, Family Guy: The Quest for Stuff und Marvel Avengers Academy ist bereits mehr als 800 Millionen Mal heruntergeladen worden und wird regelmäßig von monatlich rund 50 Millionen Menschen gespielt. Jam City ist mit Studios in Seattle, San Francisco, San Diego und Buenos Aires vertreten.



Informationen zu Peanuts Worldwide



Die PEANUTS Figuren und das zugehörige geistige Eigentum sind Eigentum von Peanuts Worldwide LLC, einem Joint Venture, das sich zu 80% im Besitz von DHX Media Ltd. und zu 20% im Besitz von Mitgliedern der Familie von Charles M. Schulz befindet.



Informationen zu Canine Companions for Independence



Die gemeinnützige Einrichtung Canine Companions for Independence stellt Kindern, Erwachsenen und Veteranen mit Behinderungen sehr gut ausgebildete Assistenzhunde kostenlos zur Verfügung. Das 1975 etablierte Canine Companions hat mit seinen sechs Trainingszentren in Nordkalifornien, Südkalifornien, Florida, New York, Ohio und Texas und über 3.000 Freiwilligen landesweit mehr als 5.400 Assistenzhund-Teams geschult. Canine Companions genießt weltweit Anerkennung für seine hervorragend ausgebildeten Hunde und die Qualität und Langlebigkeit der hergestellten Bindungen zwischen Hund und Mensch, eine Freundschaft, die das Leben um ein höheres Maß an Unabhängigkeit und echte Kameradschaft bereichert. Weitere Informationen erhalten Sie auf cci.org (http://www.cci.org/) oder telefonisch unter der Rufnummer 1-800-572-BARK.



