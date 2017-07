Drei Manager, drei Konzepte, drei Portfolios: Die Musterdepots zeigen, wie man mit Timing und Strategie den Markt schlagen kann. Stratege Ulf Sommer beschäftigt sich mit dem Renditeanstieg bei Bundesanleihen.

Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Es gibt wieder Zinsen. Die Rendite für die zehnjährige Bundesanleihe steigt geradezu dramatisch: von 0,2 Prozent im April auf aktuell 0,55 Prozent. Das ist mehr als eine Verdopplung. Wann gab es das schon einmal an den Börsen? In den USA gibt es bereits einen Jahreszins von 2,4 Prozent für die zehnjährige Staatsanleihe. Damit erklärt sich auch schon die Schwäche an den Aktienmärkten. Anleger beginnen offenbar umzuschichten - oder zumindest zu überlegen, ob es neben der Aktie nicht doch wieder eine Alternative gibt, zumindest einen Teil seines Geldes anzulegen.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Einmal im Monat bewerten wir unser Aktienkernportfolio mit derzeit 15 Einzeltiteln. Es weist im Vergleich zum breiten Stoxx Europe 600 eine ...

