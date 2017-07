Frankfurt - Der dramatische Preisrutsch bei Kautschuk in der ersten Jahreshälfte erstaunt, so die Analysten der Commerzbank.Laut den Prognosen solle nämlich der globale Markt für Naturkautschuk auch 2017 ein Angebotsdefizit aufweisen. Doch würden der niedrige Ölpreis, hohe Lagerbestände in China und schwache Daten insbesondere zu den US-amerikanischen Autoverkäufen in den letzten Monaten auf den Notierungen lasten. (11.07.2017/fc/a/m)

