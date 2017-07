Frankfurt - In der letzten Juniwoche war der Rohzuckerpreis unter 13 US-Cents je Pfund gefallen - den niedrigsten Stand seit Februar 2016, so die Analysten der Commerzbank.Nach einer kurzen Erholung auf über 14 US-Cents je Pfund, sei er gestern wieder um 4,2% auf 13,6 US-Cents je Pfund abgesackt. Hintergrund dürfte die Entscheidung Indiens sein, ab sofort den Zollsatz auf seine Zuckerimporte von 40% auf 50% anzuheben. Dies mache Importe teurer und damit weniger attraktiv. So verbleibe mehr Menge am Weltmarkt, die sich andernorts Abnehmer suchen müsse. Dies drücke dort den Preis.

