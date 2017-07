Frankfurt - In Australien hat das Ministerium für Industrie, Innovation und Wissenschaft Ende letzter Woche seinen neuen Quartalsbericht zu Rohstoffen und Energie veröffentlicht, so die Analysten der Commerzbank.Für den Eisenerzmarkt habe es dabei ein eher düsteres Bild gezeichnet. Das Ministerium sehe den Eisenerzpreis im Verlauf des nächsten Jahres unter 50 USD je Tonne rutschen, da das Angebot weiter ausgeweitet werde und die Nachfragedynamik in China nachlasse. So solle demnach Australien dieses und nächstes Jahr 851 Mio. bzw. 885 Mio. Tonnen Eisenerz exportieren. Letztes Jahr seien es 808 Mio. Tonnen gewesen.

