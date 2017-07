Bonn (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die acht Slam-Poeten kommen aus Bayern, Rheinland-Pfalz, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Sogar bis in die Schweiz nach Lausanne ist der Bewerbungs-Aufruf von "Aktion Deutschland Hilft" gelangt.



Die Wettbewerbsteilnehmer sind zwischen 16 und 78 Jahre alt. Während einige bereits viele Erfahrungen mit den literarischen Slams haben, sind andere zunächst Neulinge auf dem Poetry-Parkett. "Wir freuen uns, dass sich so viele unterschiedliche Menschen für den Wettbewerb beworben haben", sagt Manuela Roßbach, geschäftsführender Vorstand von "Aktion Deutschland Hilft". "Es zeigt uns, dass Alter, Geschlecht oder Herkunft überhaupt keine Rolle spielen, wenn es um die grundsätzlichen Werte unserer Gesellschaft geht. Denn eines haben unsere acht Teilnehmer gemeinsam: Zu dem Wettbewerbsthema 'Freundschaft 2.0 - Wo bleiben die Werte?' haben sie alle etwas zu sagen."



Am 30. Juli 2017 entscheidet sich in Bonn, wer den Poetry Slam gewinnen wird: Freundschaft und Migration, der Wandel von Freundschaft über die Zeit hinweg oder Freundschaft im digitalen Zeitalter - die Slammer haben sich für den Wettbewerb ihre ganz eigenen Gedanken über die vielleicht wichtigste aller zwischenmenschlichen Beziehungen gemacht - und aufgeschrieben. Am Finalabend im Bonner Township/MS Beethoven tragen sie ihre Beiträge vor und das Publikum entscheidet, wer zum Sieger gekürt wird.



Als besonderer Gast wird "Sebastian 23", einer der bekanntesten Poetry Slammer Deutschlands, auftreten. Durch das Finale führt Moderator Nicolas Jansen von Radio Bonn/Rhein-Sieg. Dem Gewinner winkt eine Abenteuerbox im Wert von 150 Euro für ein unvergessliches Erlebnis zu zweit: ob Bungee-Jumping, Wellness-Tag oder Tauchkurs - der Gewinner wählt sein Abenteuer selbst. Dieser Preis wird von der Deutschen Post AG zur Verfügung gestellt.



Der Wettbewerb: Welche Werte sind für Freundschaft wichtig? Zum internationalen Tag der Freundschaft am 30. Juli veranstaltet "Aktion Deutschland Hilft" in diesem Jahr erstmals einen Poetry Slam. Bis zum 2. Juli 2017 konnten Slam Poeten aus ganz Deutschland ihre selbstverfassten Texte zum Wettbewerbsthema "Freundschaft 2.0 - Wo bleiben die Werte?" einreichen. Zugelassen waren Vorträge mit einer Länge zwischen drei bis maximal fünf Minuten.



Kurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V.



"Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis von deutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre Kräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die beteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in der humanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeit weiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei der Bank für Sozialwirtschaft Köln ruft das vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) geprüfte und vom Deutschen Spendenrat zertifizierte Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen im Katastrophenfall auf. www.aktion-deutschland-hilft.de



OTS: Aktion Deutschland Hilft e.V newsroom: http://www.presseportal.de/nr/50116 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_50116.rss2



Pressekontakt: Aktion Deutschland Hilft e.V. Tel.: 0228/ 242 92 - 222 Fax: 0228/ 242 92 - 199 E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.de