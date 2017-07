Tagesausblick für 12.07.: DAX prallt an 12.500 zunächst ab. Autobauer und Fed-Chefin im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die deutschen Aktienbarometer setzten den freundlichen Trend von gestern fort. Unterstützung bekamen die Märkte von positiven Unternehmensmeldungen. So steigerte Deutsche Lufthansa beispielsweise die Fluggastzahl im Juni um 18 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Zwei Unternehmen erhöhten bereits ihre Ergebnisprognosen.

Von Euphorie kann jedoch keine Rede sein. Die meisten Investoren warten auf die morgen anstehende Rede von Fed-Chefin Janet Yellen vor dem Kongress.

Unternehmen im Fokus

Heute standen die Automobilbauer BMW, Daimler und VW und Zulieferer wie Continental im Fokus der Anleger. Bei BMW stützte die Einigung mit der Gewerkschaft in Großbritannien über die betriebliche Altersvorsorge. Zudem verteidigte Bundeskanzlerin Angela Merkel die Dieselautos. Ende vergangene Woche veröffentlichten die Autobauer bereits Absatzzahlen vom ersten Halbjahr. Demnach gaben BMW & Co. überraschend stark Gas. Vor allem in Asien verbuchten sie deutliches Wachstum.

Thyssenkrupp profitierte heute von Plänen wonach in der Verwaltung bis zu 2.500 Stellen gestrichen werden und Rational sowie Wirecard erhöhte die Ergebnisprognosen.

3 charttechnische Signale

BMW - technische Gegenbewegung eingeleitet. MACD long

- technische Gegenbewegung eingeleitet. MACD long Klöckner - Ausbruch aus der Darvas-Box. Nächste Hürde bei EUR 10

- Ausbruch aus der Darvas-Box. Nächste Hürde bei EUR 10 Nokia - Ausbruch über 10-Tage-Druchschnittslinie. MACD dreht nach oben.

Wichtige Termine

Europa - Industrieproduktion Euro-Zone, Mai

USA - Veröffentlichung des Halbjahresberichtes der Fed durch Präsidentin der Fed, Yellen, beim House Financial Service Committee

USA - US-Notenbank veröffentlicht Beige Book

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 12.580/12.600/12.650 /12.700/12.750 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.000/12.200/12.360/12.470 Punkte

Dem DAX® gelang der Ausbruch über die 50%-Retracementlinie. Damit eröffnet sich weiteres Potenzial bis 12.580 Punkte. Viele Bullen werden dennoch warten bis die Hürde bei 12.580 Punkten überwunden ist. Unterhalb von 12.350 Punkten droht derweil ein Rückgang bis 12.200 oder gar 12.000 Punkte.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 01.04.2017 - 11.07.017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 12.07.2011 - 11.07.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

