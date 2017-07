Frankfurt (ots) - Das internationale Beratungsunternehmen Mercer, ein führender globaler Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Health, Wealth und Career und Tochterunternehmen der Marsh & McLennan Companies, Inc. (NYSE: MMC), führt Mercer Digital ein. Mit diesem innovativen Ansatz unterstützt Mercer Unternehmen dabei, sich auf die Arbeitswelt von morgen vorzubereiten. Mercer Digital bietet kreative und bewährte Ansätze für digitale Organisationen und Workforce-Lösungen. Dabei bringt Mercer seine umfassende Expertise hinsichtlich Daten und Technologien sowie seine langjährige Erfahrung als Beratungsunternehmen ein.



Über das Potenzial eines digitalisierten Arbeitsumfelds wird viel gesprochen, allerdings bezeichnen nur 7 Prozent der Manager weltweit ihre Organisation heute schon als "digitalisiert". Laut der Mercer "Global Talent Trends Study" 2017 erachten Führungskräfte technologische Disruption und Qualifikation als den Trend, der in den kommenden zwei Jahren den größten Einfluss auf ihre Organisation haben wird. Jedoch geben die meisten zu, dass sie nicht genug tun, um die technologischen Herausforderungen proaktiv anzugehen bzw. deren Vorteile zu nutzen - und setzen damit langfristig die Zukunft des Unternehmens aufs Spiel.



"Der Schritt zu einer vollständig digitalisierten Umgebung ist mit einer Evolution vergleichbar. Es geht um eine echte Transformation, bei der die Zukunft der Arbeitswelt klar im Fokus steht", kommentiert Ilya Bonic, Senior Partner und President des Career-Bereichs bei Mercer. "Während die Digitalisierung die Art, wie Unternehmen agieren, weiterhin grundlegend verändert, werden wir das Leistungsspektrum von Mercer Digital durch neue Technologien und gezielte Partnerschaften kontinuierlich ausbauen."



Die Breite und Tiefe der Möglichkeiten von Mercer Digital sind einzigartig und reichen entlang der kompletten Wertschöpfungskette von Digitalstrategie über Organisationsdesign und Workforce Change bis hin zur Gestaltung der Arbeitswelt der Zukunft durch neue Technologien.



"Seit 70 Jahren ist Mercer ein vertrauensvoller Berater für unsere Kunden. Wir bieten ihnen Unterstützung in den Bereichen Workforce, externer Arbeitsmarkt, Benefits sowie neue Technologien und Trends, die Einfluss auf jeden Teil eines Unternehmens haben", so Jacques Goulet, Senior Partner und President des Bereiches Health & Wealth bei Mercer. "Mit Mercer Digital bauen wir diese Beziehungen weiter aus, indem wir unseren Kunden dabei helfen, ein technologie-getriebenes Umfeld zu schaffen. Ziel ist es, Arbeitsprozesse zu straffen und Datenanalysen, Artificial Intelligence und modernen Technologien zu einem festen Bestandteil im Unternehmen zu machen."



Der Launch von Mercer Digital folgt einer Reihe wesentlicher Entwicklungen. Diese bilden die Basis dafür, dass Mercer Kunden im Bereich Workforce-Transformation unterstützen kann:



- Die Akquisition von CPSG Partners, durch die Mercer Unternehmen dabei helfen kann, ihre HR- und Finanzbereiche zu transformieren. Dabei arbeitet Mercer mit Workday für cloud-basierte Lösungen (Workday Financial Management und Workday Human Capital Management).



- Die Akquisition von Thomsons Online Benefits, einem führenden Software-Anbieter für die globale Verwaltung von betrieblichen Nebenleistungen. Mit Hilfe der vielfach ausgezeichneten Software DarwinTM können multinationale Unternehmen ihren Mitarbeitern eine gemeinsame, aber lokal zugeschnittene Benefits-Plattform anbieten, die hinsichtlich Benutzung, Design, Analytik sowie administrative Effizienz und Support auf dem neuesten Stand ist.



- Die Akquisition von Sirota Consulting, welche die Stärke von Mercer im Bereich Talent Management durch eine Reihe von Employee Engagement Lösungen ergänzt.



- Die Investition in Talent Tech Labs, durch die Mercer stets die vielversprechendsten neuen Firmen und Technologien im Bereich Talentakquise auf dem Radar hat.



- Die strategische Partnerschaft mit CareerArc, die on-demand Übergangslösungen durch Social Recruitment und virtuelles Outplacement anbieten.



Aufgrund der Beziehungen zu technologisch führenden Unternehmen kann Mercer cloud-basierte Lösungen implementieren, die eine digitale Organisationsgestaltung ermöglichen. Durch die HR-Kernkompetenzen von Mercer rücken die Mitarbeiter-Bedürfnisse in den Bereichen Gesundheit, Wohlstand und Karriere in den Mittelpunkt - als ein entscheidender Erfolgsfaktor für die digitale Entwicklung eines Unternehmens.



Mit rund 20.000 Mitarbeitern, die dabei helfen, die Gesundheit, den Wohlstand und die Karrieren von mehr als 110 Millionen Menschen weltweit zu fördern, verbessert Mercer das Leben von morgen durch Maßnahmen von heute. Mercer Digital setzt auf digitale Lösungen, die Unternehmen auf die Zukunft vorbereiten und gleichzeitig die Gesundheit sowie das finanzielle Wohlergehen der Arbeitnehmer sicherstellen und Mitarbeiter auf die sich wandelnden Anforderungen der Arbeitswelt vorbereiten.



Weitere Informationen zu Mercer Digital finden Sie unter https://mercer-digital.com



Über Mercer (www.mercer.com)



Mercer zählt mit rund 20.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern zu den führenden globalen Anbietern von Dienstleistungen in den Bereichen Talent, Health, Retirement und Investments. Die Berater von Mercer unterstützen Unternehmen bei der Gestaltung und dem Management der beruflichen Altersvorsorge, und der Krankentaggeld- und Unfallversicherung sowie bei der Optimierung des Human Capital-Managements. Das Unternehmen ist überdies einer der führenden Anbieter von Verwaltungslösungen für betriebliche Nebenleistungen. Die Mercer-Dienstleistungen im Bereich Investments beinhalten das Investment Consulting sowie Multi-Manager Investment-Produkte. Das Unternehmen ist Teil der Marsh & McLennan Companies, Inc. (www.mmc.com). Die Aktie der Muttergesellschaft ist mit dem Ticker-Symbol MMC an den Börsen New York und Chicago notiert.



Mercer Deutschland (www.mercer.de)



In Deutschland ist Mercer mit über 600 Mitarbeitern unter anderem an den Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Leipzig, München und Stuttgart vertreten. Die Schwerpunkte der Geschäftstätigkeit liegen in der Beratung von Unternehmen rund um betriebliche Altersversorgung, Vergütung, Human Capital-Strategie, M&A und Investments sowie Pensions Administration.



