Die Energiewende in Deutschland ist seit vielen Jahren Thema für die Gesellschaft ebenso wie für die Wirtschaft. Energy2market beteiligt sich als Unternehmen der ersten Stunde aktiv an Gesprächen und Veranstaltungen, um so den direkten Kontakt und Austausch mit der Branche zu pflegen. Sehen Sie hier eine Veranstaltungsübersicht für Ihre Themenplanung:



24.08.2017 - Ort: Dresden



13. Mitteldeutsches Energiegespräch: "Energieeffizienz und Innovation - Möglichkeiten der Kooperation von Energieversorgern und Wohnungsgesellschaften."



Namhafte Vertreter aus der Energiewirtschaft diskutieren an diesem Abend in Dresden. Die e2m unterstützt die Mitteldeutschen Energiegespräche seit Jahren ideell und finanziell.



12. - 13.09.2017 - Ort: Mainz



VKU-Stadtwerkekongress 2017: "Kommunale Teamplayer - Zusammenarbeit als Erfolgsfaktor"



Der Treffpunkt für Fragen für Entscheider aus Stadtwerken und der kommunalen Wirtschaft. Die e2m ist mit einem modernen Infoterminal als Aussteller präsent und gibt konkrete Antworten zum gesamten Portfolio der e2m - von der Bewirtschaftung und Optimierung volatiler Portfolios bis zur Vermarktung von Flexibilität aus dezentralen Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen.



12. - 13.10.2017 - Ort: Feldkirch, Österreich



Jahrestagung Kleinwasserkraft 2017



Die Veranstaltung blickt auf die aktuellen Herausforderungen der Kleinwasserkraft in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die e2m Niederlassung Österreich ist als Aussteller präsent.



07. - 09.11.2017 - Ort: Berlin



Fachkonferenz Zukunftsperspektiven für den Regelenergiemarkt Themenschwerpunkte sind u.a. die EEG Novelle 2016, die Harmonisierung des grenzüberscheitenden Regelenergiemarkts oder die Neugestaltung der Regelenergie-, Intraday- und Spotmärkte hin zu einem flexiblen Strommarkt.



Die e2m wird durch den Referenten Dr. Thomas Heider, der auch an einem Tag den Konferenzvorsitz einnimmt, auf der Veranstaltung vertreten sein.



07. - 09.11.2017 - Ort: Warnemünde



Windenergietage 2017: "Willkommen in der Zwischenzeit"



Marktaussichten in Deutschland nach dem EEG 2017 - Zahlreiche Vorträge über Optimierungs- und Verbesserungsmöglichkeiten und weitere Zukunftsfragen im Energiebereich.



Die e2m wird durch den Referenten Gregor Wölm, Bereichsleiter Vertrieb Energieversorgungsunternehmen und Industrie, sowie als Aussteller auf der Veranstaltung vertreten sein.



29.11.2017 - Ort: Walsrode



Fachtagung Flexanlagen in Aktion



Spannende Berichte aus der Praxis und Einblicke in den Stromhandel mit Flexanlagen rücken zur Fachtagung "Flexanlagen in Aktion" die Chancen der Flexibilisierung in den Fokus. Themen werden unter anderem sein: Zubaudeckel, Genehmigungsplanung und die Zukunft mit Ausschreibungen. Die e2m als Veranstalter erwartet rund 100-150 Gäste.



12. - 14.12.2017 - Ort: Nürnberg



Biogas Convention



Hervorgegangen aus der Agritechnica findet in ungeraden Jahren die Biogas Convention & Trade Fair als weltweit größter Treff der Biogasbranche statt. Schwerpunktthema 2017 ist die Flexibilisierung von Biogasanlagen und die bedarfsgerechte Stromerzeugung. Treffen Sie die e2m vor Ort: Halle 9 - Stand D64.



