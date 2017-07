FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank bis zum späten Nachmittag um 0,16 Prozent auf 160,70 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 0,56 Prozent. Mit Ausnahme von Griechenland stiegen auch in allen anderen Ländern der Eurozone die Renditen.

Eine allgemein höhere Risikoneigung habe die Kurse am deutschen Rentenmarkt etwas belastet, hieß es von Marktbeobachtern. In Italien war die Industrieproduktion im Mai überraschend stark gestiegen. Zuvor waren bereits in anderen früheren Euroländern die Produktionsdaten unerwartet stark ausgefallen. Die Erholung der Anleihekurse vom Vortag ist damit zumindest vorerst beendet.

Generell hielten sich die Anleger vor einem Auftritt der US-Notenbankchefin Janet Yellen am Mittwoch vor dem US-Kongress eher zurück. Im Fokus stehen bei der Yellen-Rede nicht nur Signale für die weitere Zinspolitik, sondern auch mögliche Hinweise, wann mit dem Abbau der riesigen Bilanzsumme der US-Notenbank begonnen wird./jkr/mis

ISIN DE0009652644

