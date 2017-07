Düsseldorf (ots) - Digitale Transformation im Mittelstand ist Chefsache / Mindestens ebenso wichtig wie digitale Technologien: die richtigen Geschäftsmodelle und eine dynamische Organisation / Kultur als Schlüssel zum Gelingen der digitalen Transformation / Change zu mehr Veränderungsbereitschaft und Offenheit



"Digitalisierung ist oft ein Missverständnis" - so lautet die These von Dr. Thomas Fischer, Geschäftsführer der Allfoye Managementberatung GmbH. Die Begründung: Bei Digitalisierungsprojekten in Unternehmen liegt der Fokus häufig ausschließlich auf digitalen Technologien. Das greift zu kurz. Es gilt, das Unternehmen insgesamt fit, also wettbewerbsfähig zu machen für ein immer dynamischer werdendes Marktumfeld. Neben veränderten und erweiterten Geschäftsmodellen und smarten Prozessen wird dabei die Agilität und Lernfähigkeit der Organisation immer stärker zum Erfolgsfaktor. In diesen Themenfeldern unterstützt und berät Allfoye ab sofort mittelständische Unternehmen. Allfoye ist ein 100%iges Tochterunternehmen von All for One Steeb.



Die vollständige Pressemeldung finden Sie hier: http://ots.de/YIf7o



OTS: Allfoye Managementberatung GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127298 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127298.rss2



Pressekontakt: Cyrano Kommunikation Kerstin Beste-Stüker Reutterstr. 26 80687 München Deutschland Tel.: 089/125015344 E-Mail: kbs@cyrano.de