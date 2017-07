Der Eurokurs konnte am Mittwoch leicht zulegen. Nach Einschätzung von Händlern warten die Anleger am Devisenmarkt auf neue Hinweise zur Geldpolitik in den USA.

Der Eurokurs ist am Dienstag leicht gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Nachmittag bei 1,1424 US-Dollar gehandelt. Am Vormittag hatte sie noch knapp unter der Marke von 1,14 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1405 (Montag: 1,1387) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8768 (0,8782) Euro.

Tendenziell gestützt wird der Euro durch die robuste Konjunktur in der Eurozone. So hatte die Industrieproduktion in Italien, der drittgrößten Volkswirtschaft der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...