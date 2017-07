Hamburg (ots) -



"Exzellent", "Kauftipp", "Sehr gut": Mit dem aktuellen Spitzenmodell der LUMIX G Serie, der GH5, dominiert Panasonic aktuell die Tests der deutschsprachigen Fotofachpresse. Schon ihr Vorgänger hatte für Aufsehen bei Foto-Amateuren wie Profis gesorgt, nun tritt die neue spiegellose Systemkamera mit herausragenden Foto- und Videoqualitäten an, die hohen Erwartungen zu überbieten.



Michael Langbehn, Head of PR, Media und Sponsoring bei Panasonic Deutschland: "Panasonic ist die treibende Kraft hinter der Erfolgsgeschichte der spiegellosen Systemkameras (DSLM). Die Modelle der GH-Serie - und insbesondere das aktuelle Modell GH5 - sind ein Gradmesser für den Entwicklungsstand dieser Technologie. Die überragenden Testergebnisse der GH5 bestätigen uns, wie auch die vielen Anfragen von professionellen Fotografen und Kameraleuten nach der GH5, dass DSLM die Spiegelreflextechnologie inzwischen übertrifft."



Audio Video Foto Bild (7/2017), 1. Platz:



"Die Panasonic LUMIX GH5 sammelt gleich reihenweise gute und sehr gute Teilnoten ein: etwa für die hohe Bildqualität bei Fotos und Videos, den schnellen Autofokus und die üppige Ausstattung im robusten Gehäuse. Mit dieser gut austarierten Mischung erobert die GH5 unter den Systemkameras den ersten Platz in der Bestenliste."



CHIP Foto Video (4/2017), 1.Platz:



Machen wir's kurz: Wer die rund 2.000 Euro für die Panasonic LUMIX GH5 entbehren kann, darf bedenkenlos zugreifen. Dabei ist es ganz gleich, ob Sie sich nun der Sportfotografie, dem Filmen von Kinostreifen oder irgendeinem anderen Bereich verschrieben haben: Die LUMIX GH5 bietet alles, was Sie dafür brauchen."



Colorfoto (4/2017), Kauftipp:



"Der Fotograf erhält einen schnellen und sehr zuverlässigen Autofokus, einen Topsucher, eine umfangreiche Ausstattung und eine auch für Fotografen interessante Videofunktion. Denn die liefert hochaufgelöste 18-Megapixel-Serienbilder mit 30B/s bei nachgeführter Schärfe, Belichtung und Weißabgleich. 6K-Serienbilder plus Micro-Four-Thirds Objektive könnten die GH5 deswegen zur extrem effizienten Begleiterin von Tier- und Sportfotografen machen. Die Bildqualität liegt im oberen Bereich von Micro-Four-Third-Kameras."



Fotohits (5/2017), "Sehr gut":



"Die GH5 ist ein robustes und wasserfestes Arbeitspferd für jede Umgebung, das bei der Aufnahme viel Komfort durch ein ausgeklügeltes, sehr durchdachtes Bedienkonzept bietet. Hinzu kommen die sehr guten Leistungen sowohl bei der Bildqualität als auch der Videoaufnahme."



Fotomagazin (4/2017), Testsieger:



"Die LUMIX GH5 ist eine beeindruckende Kamera, die vor allem mit ihren herausragenden Video- bzw. 6K-Foto-Funktionen begeistert."



Fototest (2/2017), Testsieger:



"Platz 1. Keine Diskussion: Momentan die beste M-FT-Kamera der Welt!"



Profifoto (7-8/2017), Exzellent:



"Das derzeitige Panasonic Spitzenmodell LUMIX GH5 folgt dem Credo der GH-Serie und setzt mehr denn je auf Filmer als primäre Zielgruppe. Aber auch für den Fotografen hat die GH5 einiges zu bieten: darunter 20 Millionen Pixel Auflösung auf einem MFT-Sensor ohne Low Pass-Filter, ein Dual IS-System mit einer 5-Achsen-Bildstabilisierung, die im Test eine bis zu fünf Einstellstufen längere Belichtung aus der Hand ermöglichte und ein neues schnelles wie präzises Autofokussystem."



Stiftung Warentest (online Juni 2017), Gesamtnote 1,7:



"Ausgesprochen gute wetterfeste Systemkamera. Für höchste Ansprüche (fast sehr gut). Mit sehr gutem elektronischen Sucher und Netzwerkfunktion. Rundum gut, sehr guter Monitor zum Klappen und Schwenken, schnelle Kamera, grundlegende Handgriffe funktionieren sehr einfach, viele Extras und Funktionen."



