Mainz (ots) - Woche 28/17 Mittwoch, 12.07.



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:



5.30 Mysterien des Weltalls Ist Gehirnspionage möglich? Mit Morgan Freeman USA 2013



( weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten: 11.15 Leschs Kosmos Die heimliche Invasion: fremde Arten breiten sich aus Deutschland 2015



11.45 Leschs Kosmos Albtraum Atombombe - 70 Jahre und kein Ende? Deutschland 2015



12.15 Leschs Kosmos Goldrausch in der Tiefsee Deutschland 2016



12.40 Tödliches Spiel - Amerikas Waffen in Kinderhand



13.30 Rassismus in Uniform Polizeigewalt in den USA



14.10 Cops außer Kontrolle Amerikas Kampf gegen Polizeigewalt USA 2016



15.00 ZDF.reportage Der Austauschcop Ein US-Polizist in Hamburg Deutschland 2017



"Jagd nach Heroin - Amerikas Mittelschicht auf Droge" um 14.45 Uhr entfällt 15.30 ZDF.reportage Stress auf Streife Wenn Polizisten zur Zielscheibe werden Film von Kai Posmik Deutschland 2017



16.00 Arte: RE G20 - Der Kampf um die Bilder



16.30 Einbruchsparadies Deutschland



( weiterer Ablauf ab 17.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 0.45 heute-journal



( weiterer Ablauf ab 1.10 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 2.40 Deutschlands Supercops Verbrecherjagd im digitalen Zeitalter Deutschland 2017



3.25 Mörderjagd Tödliche Gier



4.10 Mörderjagd Tödliche Leidenschaft



( weiterer Ablauf ab 4.50 Uhr wie vorgesehen )



Woche 28/17 Donnerstag, 13.07.



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.20 Mörderjagd Tödliche Leidenschaft



"Mördern auf der Spur: Die Blutspur" entfällt 6.05 Die falsche Ärztin Aufstieg und Fall der Alexandra B. Deutschland 2017



6.50 Krieg gegen den IS Die Welt und der islamistische Terror USA 2016



8.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.25 Im Fadenkreuz des Terrors Urlaubsparadiese in der Krise Tunesien/Türkei 2016



9.10 Einsame Wölfe des Terrors Gefahr durch islamistische Einzelkämpfer Großbritannien 2017



9.40 Die geheime Geschichte des IS - Amerikas Fehler in Nahost USA 2016



10.25 Terror in Europa Chronik der islamistischen Anschläge USA 2016



11.15 Frankreich und der Terror Die Anschläge und ihre Folgen Frankreich 2016



12.00 Jagd auf Christen Terror und Exodus im Nahen Osten



12.45 ZDF-History Kalte Heimat - Vertriebene in Deutschland



"ZDF-History: Die Todesfahrt der Bismarck" um 13.00 Uhr entfällt ( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen )



Woche 30/17 Sonntag, 23.07.



Bitte Programmänderung beachten:



15.00 Gefährliche Natur Feuer Großbritannien 2016



"Die Entstehung der Erde: Gold aus dem All ( weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Programmänderung beachten: 0.00 Gefährliche Natur Feuer Großbritannien 2016



"Die Entstehung der Erde: Gold aus dem All ( weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen )



