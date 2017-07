Rekordzahl an Enterprise-Kunden erbringt höchsten Auftragseingang und Umsatz in der Geschichte des Unternehmens



Westborough, Massachusetts (ots/PRNewswire) - ExaGrid (http://www.exagrid.com/)®, einer der führenden Anbieter von festplattenbasiertem Backup-Speicher (http://www.exagrid.com/exagrid-products/product-architecture/) der nächsten Generation mit Datendeduplikations (http://www.exagrid.com/e xagrid-products/data-deduplication/)-Lösungen, veröffentlichte heute für das zweite Quartal 2017 Auftragseingänge und Umsätze in Rekordhöhe. ExaGrid wuchs im Vergleich zum selben Quartal des vergangenen Jahres im zweistelligen Bereich, setzte damit den Trend von progressivem, schnellerem Wachstum als der Markt insgesamt fort und konnte erneut seinen Marktanteil verbessern. Mit rekordverdächtigen Abschlüssen im sechsstelligen Bereich bei Neukunden bestätigt ExaGrid im aktuellen Quartal erneut seinen Erfolg im Enterprise-Markt.



"ExaGrid konnte aufgrund der anhaltenden Zunahme von Unternehmensaufträgen mit erhöhter Wertschöpfung erneut ein Rekordquartal verzeichnen", erklärt Bill Andrews, CEO und President von ExaGrid. "Gerade die größeren Unternehmenskunden suchen im Vergleich zur ersten Generation der Back-up-Speicherlösungen nach besserer Leistung zu niedrigeren Kosten, und ExaGrid befindet sich in der einzigartigen Position, genau dies bereitstellen zu können. ExaGrid liefert echte Einsparungen und verbessert gleichzeitig die Backup- und Wiederherstellungsleistung gegenüber Deduplikation in der Backup-Anwendung und 'inline' Scale-up-Deduplikations-Anwendungen der ersten Generation. Wir sehen einen steigenden Bedarf an längerfristigen Backups und VMs und Daten, die binnen Sekunden oder Minuten nach einem Disruptiven Event zugänglich sind".



Die erste Generation von Deduplikationslösungen wurde entweder in einen Back-up-Server für Medienanwendungen oder in eine erweiterbare Speicheranwendung integriert. Die Kunden waren sich, als sie die erste Generation dieser Produkte implementierten, der negativen Auswirkung von Datendeduplikation bei Backups nicht in vollem Umfang bewusst. Alle Lösungen reduzieren zu einem gewissen Grad Speicherplatz und WAN-Bandbreite, ExaGrid ist jedoch der einzige Anbieter, der die drei Rechenprobleme bei der Deduplikation für schnellere Backups, Wiederherstellungen und VM-Boots durch seine spezifische Landing Zone und Scale-out-Architektur im Griff hat. Die Kunden haben es derweil satt, diese teuren und langsamen, veralteten Ansätze aus der ersten Generation von Deduplikation in der Backup-Applikation oder über 'inline' bzw. erweiterbare Deduplikations-Anwendungen zu nutzen.



"Über 80% der Neukunden von ExaGrid ersetzen Deduplikationsansätze der ersten Generation wie Dell EMC Data Domain, HP StoreOnce, Commvault Deduplication und die Veritas 5200/5300 Anwendungsserien. Diese Lösungen können sich als kostenaufwendig bei der Backup-Speicherung erweisen, sie sind zudem langsam bei Backups, Wiederherstellungen und VM-Boots", so Andrews.



ExaGrid ist das einzige Unternehmen für Backup-Speicherplatz der zweiten Generation, das die drei Rechenprobleme bei Backup-Speicher mit Datendeduplikation überwindet. Sämtliche Anbieter im Bereich Backup-Speicher reduzieren in unterschiedlichen Graden Speicherplatz und Bandbreite, aber bieten aufgrund der Tatsache, dass die Datendeduplikation 'inline' erfolgt, geringe Aufnahmeraten. Zudem sind Wiederherstellungen und VM-Boots sehr langsam, da nur deduplizierte Daten gespeichert werden. ExaGrids Aufnahme ist dreimal so schnell und Wiederherstellungen und VM-Boots sind bis zu zehnmal schneller als beim engsten Mitbewerber. Anders als die Anbieter der ersten Generation, die nur die Kapazität im Rahmen zunehmender Daten erhöhen, fügen die Anwendungen von ExaGrid ebenfalls Rechenkapazität hinzu, sodass die Dauer des Backup-Fensters unverändert bleibt. Nur ExaGrid verwendet eine erweiterbare Architektur mit einzigartiger "Landing Zone", die die Herausforderungen hinsichtlich Skalierbarkeit und Performance bei der Backup-Speicherung ganzheitlich angeht.



Im zweiten Quartal 2017 verzeichnete ExaGrid:



- einen Rekord bei Vormerkungen und Umsatz. - rekordverdächtiges Neukundenpotenzial im sechsstelligen Bereich. - die aktive Teilnahme als Aussteller und Präsentator auf allen vier Anwenderkonferenzen der Allianzpartner: VeeamON2017, ZertoCON, PureAccelerate und NutanixNext.



Die Zahl der veröffentlichten Erfolgsbilanzen von ExaGrid-Kunden (http://www.exagrid.com/exagrid-customers/success-stories/) und Erfolgsstorys aus dem Enterprise-Bereich (http://www.exagrid.com/exag rid-customers/exagrid-enterprise-customers/) liegt bei inzwischen knapp 350, höher als die aller Anbieter im gleichen Bereich zusammengenommen. Hier findet sich unter anderem eine zweiseitige Schilderung mit Zitaten des Kunden, die aufzeigt, wie zufrieden die Abnehmer mit ExaGrids einzigartigem Architekturansatz, dem differenzierten Produkt und der unübertroffenen Kundenbetreuung sind. Die Kunden erklären regelmäßig, dass ExaGrid nicht nur das Best-in-Class-Produkt bietet, sondern 'dass es wirklich funktioniert'.



Informationen zu ExaGrid



Organisationen wenden sich an uns, weil wir als einziges Unternehmen die Deduplikation so implementiert haben, dass sämtliche Probleme der Backup-Speicherung behoben sind. Die einzigartige Landing Zone und erweiterbare Architektur der zweiten Produktgeneration von ExaGrid bietet das schnellste Backup - dies führt zum kürzesten festen Backup-Fenster, zu den schnellsten lokalen Wiederherstellungen, den schnellsten ausgelagerten Bandkopien und zu sofortigen VM-Wiederherstellungen. Gleichzeitig wird die Länge des Backup-Fensters dauerhaft festgelegt - all dies bei geringen Anschaffungs- und Betriebskosten. Erfahren Sie unter www.exagrid.com, wie man Backups ohne Stress durchführt, oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/exagrid-systems). Lesen Sie hier, was die Kunden von ExaGrid (http://www.exagrid.com/Customers/Customer-Case-Studies/) zu ihren Erfahrungen mit ExaGrid zu berichten haben, und wie sie den Zeitaufwand für Backups dauerhaft minimiert haben.



ExaGrid ist ein eingetragenes Warenzeichen von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



OTS: ExaGrid newsroom: http://www.presseportal.de/nr/118906 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_118906.rss2



Pressekontakt: Christine Murphy ExaGrid cmurphy@exagrid.com 508-898-2872 Durchwahl: 248 Logo - https://mma.prnewswire.com/media/288171/exagrid_logo.jpg