Die europäische Gemeinschaftswährung wird am Nachmittag bei 1,1416 US-Dollar gehandelt. Am Vormittag notierte sie noch knapp unter der Marke von 1,14 Dollar. Auch zum Franken stieg der Euro im Laufe des Nachmittags weiter an und erreichte im Hoch sogar 1,10615 CHF. Aktuell steht er bei 1,1056 CHF nach 1,1040 CHF zur Mittagszeit. ...

