Siemens soll Russland-Sanktionen unterlaufen haben. Zwei Gasturbinen, die für ein Kraftwerk in Russland bestimmt waren, sind auf der Krim aufgetaucht. Die Münchener fühlen sich von Geschäftspartnern hintergangen.

Es war eine kurze, aber willkommene Ablenkung von der Krim-Krise für Siemens-Chef Joe Kaeser. Am Dienstag war der Premierminister von Singapur, Lee Hsien Loong, samt Gattin zu Besuch in der Konzernzentrale. Anlass war die Eröffnung eines Digitalisierungszentrums in Singapur. Ein schöner Fototermin war das, und beide priesen die guten Chancen des südostasiatischen Stadtstaats im Zeitalter der Digitalisierung.

Doch das Thema Krim dürfte Kaeser schnell wieder eingeholt haben. Siemens hat einen Krisenstab eingesetzt, um das unschöne Thema in den Griff zu bekommen. Faktisch habe man eigentlich alles richtig gemacht, meint ein Insider - "und trotzdem läuft es falsch". Die Affäre könnte sogar Auswirkungen auf andere Geschäfte von Siemens in Russland haben.

Die Krim wurde 2014 von Russland annektiert und unterliegt seither Wirtschaftssanktionen. Satellitenaufnahmen haben ergeben, dass wohl zwei Siemens-Gasturbinen in Richtung Krim verschifft wurden. Eigentlich gehörten sie zu einer Lieferung für ein Kraftwerksprojekt im südrussischen Taman. Auf die Krim wurden sie gegen den Willen von Siemens gebracht.

Seit Bekanntwerden des Schmiergeldskandals 2006 lautet die Devise bei Siemens "nur noch saubere Geschäfte" - und daher will man keinesfalls gegen Sanktionen verstoßen. "Dieses Vergehen stellt einen klaren Bruch der Lieferverträge ...

