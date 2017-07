NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial ist am Dienstag deutlicher ins Minus gerutscht und hat bei 21 279 Punkten ein Tagestief erreicht. Zuletzt stand noch ein Abschlag von 0,41 Prozent auf 21 321,36 Punkte zu Buche. Börsianer verwiesen als Belastung auf Sorgen um eine Verschärfung der Affäre rund um eine mutmaßliche Einmischung Russlands in den US-Wahlkampf.

Der älteste Sohn von US-Präsident Donald Trump veröffentlichte einen E-Mail-Austausch, der nach seinen Angaben zu einem Treffen mit einer russischen Anwältin führte. Daraus geht hervor, dass ihm belastende Informationen über Hillary Clinton in Aussicht gestellt wurden, die von der russischen Regierung stammen sollen. Donald Trump Jr. schrieb auf Twitter, er veröffentliche den Schriftverkehr, um Transparenz zu schaffen./la/mis

