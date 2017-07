Potsdam (ots) - Das Resort Schwielowsee in Werder soll als Hotel weiterbetrieben werden. Eine Hotel-Investorengruppe hat die Immobilie gekauft, teilt der Insolvenzverwalter Antenne Brandenburg mit. Über den Preis sei Stillschweigen vereinbart worden. Der Geschäftsbetrieb soll Anfang nächsten Jahres übergeben werden, um das Saisongeschäft nicht zu stören, hieß es.



Bei den Käufern handelt es sich um eine Investorengruppe aus der börsennotierten Primecity Investment Gesellschaft und der Precise Hotel Collection, so der Sprecher des Insolvenzverwalters. Primecity ist nach Angaben auf der eigenen Homepage darauf spezialisiert, Hotels in Deutschland aufzukaufen. Mehrere Dutzend Ibis-, Best Western und Mercure-Hotels gehören dieser Gruppe.



Das Resort Schwielowsee wurde von dem Hotelier Axel Hilpert errichtet, der dafür 9,2 Millionen Euro an Fördergeld erhielt. Er ist wegen Subventionsbetruges verurteilt, das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Nach Angaben des Bundesgerichtshofes ist noch nicht absehbar, wann über den Fall entschieden wird.



Im Herbst des vorletzten Jahres hatte das Resort Schwielowsee Insolvenz anmelden müssen. Bei einem ersten Bieterverfahren hatten mehrere Investoren Angebote gemacht, niemand hatte jedoch den Zuschlag erhalten.



OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51580 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51580.rss2



Pressekontakt: Rundfunk Berlin-Brandenburg Antenne Brandenburg CvD Tel.: 0331 97993 - 32121 aktuell@antennebrandenburg.de