Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, heute "wage" ich eine Prognose: Der spektakuläre G20-Gipfel in Hamburg wird keine Ergebnisse bringen, die Spuren auch in den Finanzmärkten hinterlassen - sollten die Großen der Welt doch ein Stück näher zusammenrücken, nehme ich diese Fehleinschätzung gerne in Kauf. Die Stimmung unter den Anlegern ist aber nicht deshalb weiter...

Den vollständigen Artikel lesen ...