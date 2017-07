Wallisellen (ots) - Nach den verheerenden Unwettern am Samstag in

vielen Teilen der Schweiz und vor allem in der Region Zofingen mit

starkem Hagel und extremen Niederschlägen zieht die Allianz Suisse

eine vorläufige Schadenbilanz: Laut ersten Hochrechnungen geht die

Allianz Suisse gesamtschweizerisch von rund 2'500 Schadenfällen mit

einem Gesamtaufwand von rund 10 Millionen Franken aus. Davon

entfielen rund drei Viertel der Schadenfälle auf die Region Zofingen,

der Schadenaufwand beträgt dort voraussichtlich mehr als 8 Millionen

Franken. Es war in seinem Ausmass das bislang stärkste

Unwetterereignis in diesem Jahr. Die Schadenexperten sind bereits vor

Ort, um die Schadenfälle mit den Kunden zu erledigen. Zudem hat die

Allianz Suisse umgehend einen "Hagel-Drive In" in Zofingen

organisiert.



Zum Teil mehr als 100 Liter Niederschlag pro Quadratmeter,

überschwemmte Strassen, geflutete Keller und zerstörte Fahrzeuge: Das

heftige Gewitter in und um Zofingen, das am Samstag stundenlang

wütete, hinterliess ein Bild der Verwüstung - und Schäden in

Millionenhöhe. Allein die Allianz Suisse rechnet mit rund 1'900

Schadenfällen und einem Schadenaufwand von über 8 Millionen Franken.

In Mitleidenschaft gezogen wurden dabei rund 1'200 Motorfahrzeuge,

zudem verzeichnet die Allianz Suisse rund 700 Überschwemmungsschäden

an Hausrat und Geschäftsinventar. "Es war ein ungewöhnlich starkes

Unwetter mit sintflutartigen Regenfällen, die zudem mit starkem Hagel

vermischt waren. Manche Fahrzeuge sind von den enormen Wasser- und

Schlammmassen quasi mitgerissen worden. Aufgrund der Intensität sind

die Durchschnittsschäden auch höher als gewöhnlich", sagt Marianne

Meier, Leiterin Schadenservice der Allianz Suisse. Um das gesamte

Ausmass der Schäden an Gebäuden und Fahrzeugen zu erfassen, sind die

Schadenexperten der Allianz Suisse bereits seit Wochenbeginn vor Ort

im Einsatz.



Hagel-Drive In eingerichtet



Zudem hat die Allianz Suisse unmittelbar nach dem Unwetter einen

so genannten "Hagel-Drive In" bei der Limmat Bus AG in Zofingen

organisiert. Dort können die Kunden ihre Fahrzeuge ab dem 24. Juli

geschulten Experten vorführen. Die Allianz Suisse setzt dabei für

ihre Kunden auf schlanke Prozesse und eine schnelle Abwicklung der

Schäden.



Schadenmeldungen und weitere Termine können jederzeit telefonisch

unter der landesweit einheitlichen Service-Nummer 0800 22 33 44

vereinbart werden.



