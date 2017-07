WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag etwas leichter geschlossen. Der ATX fiel um 0,18 Prozent auf 3146,91 Punkte. Zurückhaltung vor der Anhörung der US-Notenbankchefin Janet Yellen am Mittwoch vor dem US-Kongress dominierte das Marktsentiment. Auch die Leitbörsen Europas schlossen moderat im Minus.

Wichtige Konjunkturdaten lagen nicht vor. Auch unternehmensseitig blieb es ruhig. In Wien legen im Laufe der Woche FACC und Agrana Quartalszahlen vor. Im Vorfeld schlossen FACC um 2,02 Prozent höher bei 9,09 Euro und zogen damit an die Spitze der Kurstafel. Agrana gewannen 0,74 Prozent auf 115,80 Euro.

Gesucht waren zudem OMV -Papiere mit plus 0,42 Prozent auf 45,23 Euro sowie Voestalpine mit plus 0,60 Prozent auf 41,95 Euro. Der Stahlkonzern investiert 100 Millionen Euro an seinem Standort Donawitz in Produktion und Forschung.

Wolford verbuchten Kursgewinne in Höhe von 1,12 Prozent auf 17,19 Euro. Der finanziell stark unter Druck befindliche Strumpfhersteller braucht frisches Geld von neuen Eigentümern und hat die Käufersuche bereits gestartet. Nun erhält das Unternehmen kurzfristiges Geld von den kreditgebenden Banken. Damit ist die Finanzierung des laufenden Betriebs gesichert.

Telekom Austria schlossen um moderate 0,16 Prozent höher bei 6,86 Euro. Der Konzern hat den Anleihenmarkt erfolgreich angezapft. Die Anleihe sei auf großes Interesse bei institutionellen Investoren gestoßen, hieß es von Unternehmensseite./bel/APA/jha

