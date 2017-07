Führende Automobil-Tech-Konferenz und Messe findet vom 27. bis 30. November 2017im Los Angeles Convention Center statt



Ab sofort ist die Anmeldung zur diesjährigen AutoMobility LATM der Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) möglich. Neben den gängigen Themen der Automotive-Branche stehen bei der Veranstaltung übergreifende Aspekte aus dem Bereich Automobil- und Technologie im Fokus.



Die Konferenz und Messe geht aus den Medien- und Fachbesuchertagen der LA Auto Show und der Connected Car Expo (CCE) hervor und findet in diesem Jahr vom 27. bis 30. November im Los Angeles Convention Center statt.



Journalisten, Wirtschaftsexperten und Industrievertretern stehen drei unterschiedliche Tickets zur Verfügung:



- AutoMobility LA Premierenticket (Vehicle Debuts Pass): Zugang zu den Pressekonferenzen der Automobil-Hersteller im gesamten Los Angeles Convention Center am Mittwoch und Donnerstag sowie zur Ausstellungsfläche im Technologie-Pavillon, zum Networking-Empfang am Montagabend und zur jährlichen Kick-off-Party. Die Teilnahme an der AutoMobility LA-Konferenz ist hiermit nicht möglich. - AutoMobility LA Tagungsticket (Conference Pass): Eintritt zu allen Veranstaltungen und Aktivitäten im Technologie-Pavillon, der temporären Halle vor dem Los Angeles Convention Center; dazu zählen die AutoMobility LA Konferenz mit Keynote-Vorträgen, Panels und Diskussionen, Auto-Tech-Ausstellungen, Test-Fahrten, geführte Gruppen-Touren, der Networking-Empfang am Montagabend und die jährliche Kick-off-Party. Der Besuch der Fahrzeugpremieren ist hiermit nicht möglich. - AutoMobility LA Kombi-Ticket für Konferenz und Fahrzeugpremieren (Conference & Vehicle Debuts Pass): uneingeschränkter Zugang zu allen genannten Veranstaltungen.



Mit Konferenz und Messe hat sich die AutoMobility LA als jährliche viertägige Veranstaltung zur Mobilität der Zukunft etabliert. Sie präsentiert die wichtigsten Innovationen aus dem Automobilsektor und stößt Diskussionen zum Wandel der Automobilindustrie an. Führende Technologie-Firmen, Fahrzeughersteller, Designer, Unternehmer, Vertreter des Öffentlichen Sektors und viele andere kommen auf der AutoMobility LA Konferenz zusammen. Besucher treffen auf unterschiedlichste Vordenker der Branche und können die Ausstellungen im Technologie-Pavillon u.v.m. erkunden.



Wie schon in den Vorjahren können Ticketinhaber für die Veranstaltungen der AutoMobility LA am Mittwoch und Donnerstag auch in diesem Jahr bei den Fahrzeugpremieren, dem Design- und Developer-Programm sowie Presse-Statements zu Umwelt- und Technologie-Neuigkeiten mit dabei sein.



Vor der Eröffnung der AutoMobility LA-Konferenz und den Fahrzeugpremieren trifft sich am



27. November ein kleine Kreis von Cybersicherheits-Experten und Journalisten zum ersten "Securing Mobility Summit" ("Gipfel für Sicherheit in der Mobilität"). Die eintägige interaktive Veranstaltung geht das Thema Sicherheit im Mobilitätssektor an. Zu den Sprechern gehören u.a. Bryson Bort, Gründer und CEO von GRIMM, einem Sicherheitstechnik-Unternehmen; Jeff Debrosse, Gründer und CEO von NXTRobotics, einem Unternehmen für Robotersysteme; Faye Francy, Geschäftsführende Direktorin des Automotive ISAC, dem Zentrum für Informationsaustausch und Datenanalyse in der Automobilindustrie.



Besucher der AutoMobility LA können sich für diese Veranstaltung nach dem first come, first served-Prinzip anzumelden. Die Teilnehmerzahl ist auf 300 begrenzt.



Unmittelbar nach der AutoMobility LA öffnet die 110. LA Auto Show vom 1. bis 10. Dezember 2017 ihre Tore für das Publikum.



Mehr Informationen zur AutoMobility LA und zur LA Auto Show sowie zur Hotelbuchung über den offiziellen Messe-Partner Connections Housing unter: AutoMobilityLA.com (https://automobilityla.com/register/) und LAAutoShow.com (http://laautoshow.com/press-home/).



Über die Los Angeles Auto Show und die AutoMobility LA



Die seit 110 Jahren bestehende Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) ist die erste große nordamerikanische Messe der im Herbst beginnenden Ausstellungssaison.



2016 fusionierten die Medien- und Fachbesuchertage der LA Auto Show und die Connected Car Expo (CCE) zur AutoMobility LATM. Sie führt als erste Messe auf dem Markt den Automobilsektor sowie neue Technologien zusammen und lanciert neue Produkte und Technologien. Ihr Kernthema ist die Zukunft der Mobilität.



Die AutoMobility LA findet vom 27. bis 30. November 2017 im Los Angeles Convention Center statt, parallel zu den Presse-Vorstellungen der Fahrzeug-Hersteller der Los Angeles Auto Show.



Die Los Angeles Auto Show öffnet vom 1. bis 10. Dezember 2017 für das Publikum.



Die AutoMobility LA eröffnet Perspektiven, wie Fahrzeuge in Zukunft gebaut, verkauft, bedient und genutzt werden. Sie ist Marktplatz der neuen Autoindustrie, zeigt innovative Produkte und ist Plattform für Unternehmensmeldungen vor einem internationalen Medienpublikum.



Die LA Auto Show wird von der Greater Los Angeles New Car Dealer Association (Vereinigung der Neuwagenhändler von Los Angeles) unterstützt und von ANSA Productions betrieben.



Aktuelle Informationen zur Show erhalten Sie unter twitter.com/LAAutoShow und facebook.com/LosAngelesAutoShow.



