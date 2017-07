ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem kräftigen Abschlag hat der Aktienmarkt in der Schweiz am Dienstag den Handel beendet. Dem Markt fehlten aktuell wichtige Impulsgeber, erklärte ein Teilnehmer. Diese dürfte erst die Berichtssaison liefern, die in der kommenden Woche in Europa beginnt. Daneben herrschte aber auch Zurückhaltung im Vorfeld der Anhörung von Fed-Chefin Yellen vor dem US-Kongress am Mittwoch und Donnerstag. Im späten Handel belastete auch die schwache Entwicklung an der Wall Street.

Die Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ ist jedoch nicht der Ansicht, dass die Yellen-Aussagen für größere Bewegungen sorgen werden. Sie dürfte im Wesentlichen das Statement im Anschluss an die Juni-Sitzung wiederholen. Yellen dürfte eine weitere Zinserhöhung im Jahresverlauf in Aussicht stellen und die Pläne für einen baldigen Beginn des Bilanz-Abbaus bekräftigen.

Der SMI verlor 0,8 Prozent auf 8.874 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursverlierer und 2 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 40,83 (zuvor: 40,91) Millionen Aktien.

Die Abgaben zogen sich dabei quer durch alle Sektoren. Die Adecco-Aktie war mit einem Minus von 2,1 Prozent einer der größten Verlierer im SMI. Die Analysten der Deutschen Bank raten zu Gewinnmitnahmen, sollten die anstehenden Zahlen der Zeitarbeitsunternehmen Adecco und Randstad besser als erwartet ausfallen. Mit den aktuell niedrigen Arbeitslosenquoten in Europa könnte eine Spitze in der positiven Entwicklung erreicht sein, hieß es. Roche gaben um 1,1 Prozent nach, Swatch fielen um 1,2 Prozent zurück und Richemont schlossen mit einem Minus von 0,5 Prozent.

Außerhalb des SMI gewannen Inficon 4,7 Prozent. Das Unternehmen, dass in der Entwicklung, Herstellung und der Lieferung von Instrumenten, Sensortechnologie und Prozesskontroll-Software für die Halbleiter- und Vakuumbeschichtungsindustrie tätig ist, hat besser als vom Markt erwartete Ergebnisse vorgelegt. Inficon hat im ersten Halbjahr einen Umsatz von 182 Millionen Dollar erzielt. Eine Bloomberg-Schätzung lautete auf 179 Millionen Dollar.

