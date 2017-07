Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zürich (pts035/11.07.2017/17:50) - 1419 Absolventinnen und Absolventen der KV Zürich Business School (KVZBS) erhielten gestern im Hallenstadion in Zürich ihr Abschlusszeugnis. Die Auszeichnung für den besten KV-Abschluss ging in diesem Jahr an Natalia Kurth. Die Oltnerin, die ihre Lehre bei der Diogenes Verlag AG in Zürich absolviert hat, brillierte mit einer Gesamtnote von 5.7. Insgesamt erzielten 50 angehende Kaufleute einen Notendurchschnitt von mindestens 5.3 - und damit eine Platzierung im eidgenössischen Rang. Von 1487 Kandidatinnen und Kandidaten, die heuer zur kaufmännischen Lehrabschlussprüfung angetreten sind, haben 1419 das Qualifikationsverfahren (QV) bestanden. Dies entspricht einer Bestehensquote von 95 Prozent. Damit verzeichnet die KV Zürich Business School (KVZBS) erneut ein ausgezeichnetes Gesamtresultat. René Portenier, Rektor Grundbildung, zeigt sich erfreut über das Ergebnis: "Wir pflegen ein umfassendes Qualitätsverständnis. Deshalb arbeiten wir konsequent an der Weiterentwicklung zukunftsträchtiger Ausbildungsinhalte und investieren in die Aus- und Weiterbildung unserer Lehrpersonen - das zahlt sich aus", sagt Portenier. 50 Kaufleute mit Platzierung im eidgenössischen Rang Die Ehrung für den besten Abschluss ging an Natalia Kurth. Mit einer Gesamtnote von 5.7 gelang der Kauffrau aus Olten ein Glanzresultat. Ihre Lehre hat sie bei der Diogenes Verlag AG in Zürich absolviert. Eine hervorragende Leistung erzielten auch Olivia Ursprung aus Erlenbach (Publicitas AG) und Elmedina Reci aus Rümlang (Jaisli-Xamax AG) - beide mit einer Gesamtnote von 5.6 im eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ). Insgesamt erhielten 50 junge Kaufleute, alle mit einem Notendurchschnitt von mindestens 5.3, neben einem Diplom auch eine Auszeichnung für ihre hervorragenden Leistungen. Gratulationen von höchster Stelle Die jungen Kaufleute erhielten ihre Zeugnisse vor vollen Rängen im Zürcher Hallenstadion überreicht. Unter den 4200 Gästen war nebst Familienangehörigen und Freunden, Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern sowie Lehrpersonen der KVZBS auch Prominenz aus Politik und Wirtschaft. Gratulationen von höchster Stelle überbrachte die Gastrednerin, Regierungsrätin Dr. Silvia Steiner. In ihrer Ansprache zitierte sie den chinesischen Philosophen Laozi: "Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Hört man damit auf, treibt man zurück." Mit der KV-Lehre hätten sie ein solides Fundament gelegt, sagte Steiner gegenüber den frisch gebackenen Kaufleuten. Es sei jedoch zentral, sich nach der Berufslehre stetig weiterzubilden. Denn: Lebenslanges Lernen sei heute eine zwingende Notwendigkeit. Ausgezeichnete KV-Absolventinnen und Absolventen 2017 im eidgenössischen Rang: B-Profil (Basis-Grundbildung) Reci Elmedina, Rümlang (5.6) Muheim Adrian, Luzern (5.5) Eisold Stephanie, Unterlunkhofen (5.4) Früh Sandro, Hinwil (5.4) Ratnarajah Roksana, Zürich (5.4) Schneeberger Lisa, Seuzach (5.4) Mapalagama Thisaru, Dübendorf (5.3) B-Profil für Erwachsene (nach Art. 32 BBV) Engesser John Gregory , Glattbrugg (5.4) E-Profil (Erweiterte Grundbildung) Kurth Natalia, Olten (5.7) Ursprung Olivia, Erlenbach ZH (5.6) Krhla Laura, Warth (5.5) Zimmermann Philipp, Schaffhausen (5.5) Birchler Camilla, Willerzell (5.4) Derungs Andrina, Oberglatt ZH (5.4) Kubli Tanja, Zürich (5.4) Nuzdic Milivoj, Zürich (5.4) Donat Derya, Oberengstringen (5.3) Hamilos Yannic Michael, Kloten (5.3) Kägi Jessica, Luzern (5.3) Lötscher Nadja, Rafz (5.3) Ruoss Lukas, Hombrechtikon (5.3) Rutz Bettina, Uster (5.3) Trittenbass Carole, Zürich (5.3) E-Profil für Erwachsene (nach Art. 32 BBV) Knellwolf Thomas, Wädenswil (5.3) M-Profil (EFZ) Hardmeier Kevin Nicolas, Niederglatt ZH (5.5) Cacho Angelina , Hochfelden (5.4) Cocca Chiara, Zürich (5.4) Güntensperger Michael, Dübendorf (5.4) Schurter Jan, Winterthur (5.4) Ventura Gianluca, Dietikon (5.4) Zemp Marvin, Oberwil-Lieli (5.4) Aebli Sophie, Egg b. Zürich (5.3) Detzel Andrina, Effretikon (5.3) Fenaroli Fabian, Bassersdorf (5.3) Kern Robin, Wila (5.3) Kofel Sven, Hittnau (5.3) Libardi Deborah Eva Aurora, Baden (5.3) Oetterli Celina Laura, Hedingen (5.3) Spillmann Nadja Sudalei, Affoltern am Albis (5.3) Trüb Moira, Hettlingen (5.3) Wichtermann Esther, Zürich (5.3) Zürcher Stefanie, Eschlikon TG (5.3) M-Profil (Berufsmatura) Ciarmoli Alessio, Volketswil (5.4 Berufsmatura / EFZ 5.5) Schatt Saskia, Frauenfeld (5.4 Berufsmatura / EFZ 5.4) Cavelti Leana, Horgen (5.3 Berufsmatura / EFZ 5.4) Geiger Manuela, Mettmenstetten (5.3 Berufsmatura / EFZ 5.5) Meister Samuel, Schwerzenbach (5.3 Berufsmatura / EFZ 5.3) Berufsmatura für Erwachsene Mächler Carmen, Niederweningen (5.4) Steiger Vincenz Julian, Zürich (5.3) Werninger Eva, Zürich (5.3)

