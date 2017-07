Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat nach dem freundlichen Wochenauftakt am Dienstag den Tritt verloren und an Terrain eingebüsst. Dabei rutschte der Leitindex SMI unter die Marke von 8'900 Punkten zurück. Belastend wirkten die Abgaben der Index-Schwergewichte, wobei der grösste Druck von den Roche-Genussscheinen ausging. Aber auch einige Zykliker und Finanztitel verzeichneten grössere Einbussen. Am Ende drückten wachsende Sorgen rund um die Russland-Affäre im US-Wahlkampf den SMI auf ein Tagestief.

Es habe an Impulsen gefehlt, um die Aufwärtsbewegung vom Montag fortzusetzen, hiess es im Handel. Die Anleger warteten bereits auf den Mittwoch und den Auftritt der US-Notenbankchefin vor Vertretern des US-Kongresses. Janet Yellen könnte in ihren Ausführungen weitere Anhaltspunkte zur nächsten Zinserhöhung und zu den Plänen abgeben, wie eine Reduktion der aufgeblähten Fed-Bilanz ausschauen könnte. Ausserdem kommt in der zweiten Wochenhälfte die US-Bilanzsaison ins Rollen.

Bis Handelsschluss verlor der Swiss Market Index (SMI) 0,78% auf 8'874,07 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, sank um 0,72% auf 1'410,75 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,73% auf 10'099,23 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titeln standen 24 Verlierer fünf Gewinnern gegenüber. Schindler PS beendeten den Handel unverändert.

Adecco (-2,1% bzw. -1,55 CHF) verbuchten ...

