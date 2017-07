Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt haben die Kurse am Dienstag etwas nachgegeben. Der DAX verlor 0,1 Prozent auf 12.437 Punkte. Etwas gedrückt wurden die Kurse vom starken Euro, der wieder über die Marke von 1,14 Dollar stieg. Daneben löste das Scheitern eines Ausbruchsversuchs über die 12.500er Marke technisch orientierte Verkäufe aus.

Die 12.500er Marke im DAX gilt als wichtig, weil knapp darunter der Abwärtstrend verläuft und auch das Zwischentief vom Mai. Sollte der DAX diese Marke nachhaltig zurückerobern, ist ein Anlauf auf das Jahreshoch bei 12.951 Punkten laut Marktanalysten wieder wahrscheinlicher als ein Fall unter die 12.300er Marke. Unter 12.500 Punkten bleibe die Stabilisierung wacklig.

Nun wartet der Markt auf eine Rede von US-Notenbank-Chefin Janet Yellen vor dem US-Kongress am Mittwoch und Donnerstag. Ein im Umfeld wieder festerer Dollar könnte zu weiteren Tests der 12.500er Marke führen, vorausgesetzt, die Zinsen steigen nicht zu stark.

Autotitel von China-Absatz getrieben

Neue Absatzzahlen aus China trieben die Autowerte an. Im Juni sind die Verkäufe laut Branchenverband China Passenger Car Association gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 4,6 Prozent auf 1,78 Millionen Fahrzeuge gestiegen. BMW gewannen 1,7 Prozent, Daimler 1,2 Prozent, Conti und VW je 1,1 Prozent.

Thyssenkrupp gehörten mit einem Plus von 1,2 Prozent ebenfalls zu den DAX-Gewinnern. Die Aktie profitierte von neuen Sparplänen des Stahlkonzerns. In der Verwaltung sollen 2.000 bis 2.500 Stellen abgebaut werden. Auf diesem Weg will Thyssen in drei Jahren 400 Millionen Euro einsparen. Auch die anderen Stahlwerte wie Salzgitter und Klöckner waren gesucht. Sie profitierten von der Absichtserkärung der G20 zu einem Abbau der Überkapazitäten im Stahlbereich.

Auf der anderen Seite verloren Henkel und RWE je 1,2 Prozent, SAP gaben 1,1 Prozent ab.

Hapag Lloyd sehr stark - TUI ausgestiegen

Star des Tages waren Hapag-Lloyd, die Aktien der Container-Reederei gewannen 9,8 Prozent auf 32,40 Euro. Tui ist komplett bei Hapag-Lloyd ausgestiegen, damit ist der Überhang weg. Wegen der anhaltenden Konsolidierung in der Container-Schifffahrt und wegen des guten Welthandels setzt der Markt nun auf eine Erholung der Frachtraten.

Der Küchenausrüster Rational ist dank der guten Rahmenbedingungen insgesamt und einiger Großaufträge aus Nordamerika optimistischer für das Wachstum im laufenden Jahr. Das MDAX-Unternehmen erhöhte seine Wachstumsprognose für 2017. Der Ausblick auf die operative Marge blieb unverändert. Für die Aktie ging es um 4,5 Prozent nach oben.

Im TecDAX gewannen Wirecard 2,9 Prozent. Das Unternehmen hat die EBITDA-Prognose angehoben, passte sich damit allerdings lediglich den Analystenschätzungen an. Als positiv für Wirecard bewertete ein Aktienhändler vor allem die Ankündigung, nach der das TecDAX-Unternehmen WeChat Pay nach Europa bringt. Die mobile Bezahllösung WeChat Pay hat über 600 Millionen aktive Nutzer - dies entspricht einem Marktanteil von fast 40 Prozent im chinesischen Mobile-Payment-Markt. Damit können Touristen aus Asien ihr Geld in Europa in Zukunft viel einfacher ausgeben als bisher.

Weiter ging es mit der Erfolgsstory von Naga: Zum zweiten Tag ihrer Notierung im Handelssegment Scale stieg der Kurs um mehr als 40 Prozent und notierte zeitweise über 10 Euro. "Der Umsatz ist relativ gut, Verkaufsinteresse ist aber nur bei deutlich steigenden Kursen zu erzeugen", sagte ein Händler.

Zum Börsendebüt am Montag waren Naga mit 3,60 Euro gestartet nach einem Ausgabekurs von 2,60 Euro. Die Aktie schloss dann bei 7 Euro. Naga entwickelt unter anderem eine App für Social Trading. An dem Fintech-Unternehmen ist auch das chinesische Unternehmenskonglomerat Fosun beteiligt.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 74,9 (Vortag: 71,5) Millionen Aktien im Wert von rund 3,02 (Vortag: 2,58) Milliarden Euro. Es gab 13 Kursgewinner und 17 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.437,02 -0,07% +8,33% DAX-Future 12.434,00 -0,01% +8,66% XDAX 12.442,96 -0,07% +8,70% MDAX 24.705,08 -0,18% +11,34% TecDAX 2.236,71 +0,02% +23,46% SDAX 10.927,64 +0,25% +14,79% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,83 -12 ===

