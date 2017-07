Von Thomas Rossmann

NEW YORK (Dow Jones)--Nachdem sich die Wall Street im frühen Handel kaum von der Stelle bewegt hat, kommen die Kurse am Dienstagmittag (Ortszeit) kurzzeitig stärker unter Druck. Auslöser sind die jüngsten Entwicklungen in der Russland-Affäre. Der älteste Sohn von US-Präsident Donald Trump hat im vergangenen Jahr eine russische Anwältin getroffen, obwohl ihm im Vorfeld signalisiert worden war, dass deren Informationen über Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton angeblich von der russischen Regierung stammten. Dies geht aus einem am Dienstag von Donald Trump junior selbst veröffentlichten Mailwechsel hervor.

Damit nimmt die Russland-Affäre wieder Fahrt auf. Neben mehreren Kongressausschüssen gehen auch die Bundespolizei FBI und ein Sonderermittler derzeit dem Verdacht möglicher Absprachen zwischen Trump-Mitarbeitern und Moskau während des Wahlkampfs nach.

Allerdings können die Kurse ihre Verluste mittlerweile wieder aufholen. Der Dow-Jones-Index zeigt sich kaum verändert bei 21.406 Punkten. Der S&P-500 reduziert sich um 0,2 Prozent. Der Nasdaq-Composite schafft schon wieder den Sprung leicht ins Plus.

Übergeordnet bleiben die Investoren im Vorfeld der Anhörung von US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen am Mittwoch und Donnerstag vor dem Kongress und der langsam beginnenden US-Berichtssaison an der Seitenlinie. Am Freitag werden drei große US-Banken ihre Ergebnisse vorlegen.

Die Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ ist jedoch nicht der Ansicht, dass die Yellen-Aussagen für größere Marktbewegungen sorgen werden. Die Fed-Präsidentin dürfte im Wesentlichen das Statement im Anschluss an die Juni-Sitzung wiederholen. Yellen dürfte damit eine weitere Zinserhöhung im Jahresverlauf in Aussicht stellen und die Pläne für einen baldigen Beginn des Bilanz-Abbaus bekräftigen.

Ölpreise mit Berg- und Talfahrt

Die volatile Entwicklung der Ölpreise hält weiter an. Nach zwischenzeitlichen Abgaben liegen die Preise für WTI und Brent nun wieder im Plus. Als Belastungsfaktor erwies sich, dass der Iran eine Ausweitung der Produktion plant, wie der stellvertretende Ölminister Amir Hossein Zamaninia ankündigte. Dazu hat offenbar auch Saudi-Arabien im vergangenen Monat mehr produziert als noch im Mai und auch mehr als zugesichert, wie Medienberichte wissen wollen. Auch Analysten zeigen sich vorsichtig gegenüber dem Ölpreis. So hat Barclays die Prognose für ein Barrel Brent im dritten Quartal auf 49 Dollar von zuvor 57 Dollar gesenkt. Für WTI geht es um 1,0 Prozent auf 44,83 Dollar nach oben. Brent legt ebenfalls um 1,0 Prozent auf 47,34 Dollar zu.

Der Goldpreis tritt auf der Stelle. Hier drücken übergeordnet die Aussichten auf weiter steigende Zinsen in den USA, ausgelöst vom überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht am Freitag, auf die Stimmung. Vor diesem Hintergrund werde mit Spannung auf die Yellen-Aussagen gewartet, so ein Teilnehmer. Der Preis für die Feinunze liegt bei 1.214 Dollar.

Der Euro macht einen Satz nach oben auf 1,1429 Dollar. Zuvor hatte sich das Währungspaar Euro/Dollar nur wenig bewegt, da sich die Investoren auf die Yellen-Anhörungen vor dem Kongress konzentrieren, heißt es von BK Asset Management. Gegen den Yen setzt der Dollar dagegen seine jüngste Aufwärtsbewegung fort und steht nun bei 114,21. Ende Juni notierte der Greenback noch unter 112 Yen. Devisen-Händler sagen, die japanische Notenbank stelle die einzige G10-Zentralbank, die nicht spätestens im kommenden Jahr eine Zinswende einleiten werde. Das rechtfertige die aktuelle Yen-Schwäche.

Am US-Anleihemarkt holen die Notierungen zwischenzeitliche Verluste mit den Entwicklungen in der die Russland-Affäre wieder auf und zeigen sich aktuell wenig verändert. Zudem wird von Zurückhaltung im Vorfeld der im Wochenverlauf anstehenden Auktionen gesprochen. Daneben werde auf die Yellen-Aussagen gewartet. Die Rendite der zehnjährigen Titel zeigt sich wenig verändert bei 2,37 Prozent.

Pepsico geben trotz guter Zahlen nach

Am Dienstag gab es schon einen herausragenden Termin in der Berichtssaison: Pepsico hat im zweiten Quartal zwar mehr umgesetzt und mehr verdient und damit wie bereits im ersten Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen. Für die Aktie geht es um 0,5 Prozent nach unten.

Für die Snap-Aktie geht es um 6,4 Prozent auf 15,90 Dollar nach unten. Morgan Stanley (MS), die den Börsengang des Mutterunternehmens von Snapchat Anfang des Jahres begleitet hat, stuft die Papiere nun auf "Equalweight" von "Outperform" herunter. Zudem wurde das Kursziel auf 16 von 28 Dollar gekappt.

Analysten an der Wall Street bezweifeln, dass sich Snap gegen den Rivalen Instagram durchsetzen kann. Es ist ein höchst ungewöhnlicher Schritt, dass eine Investmentbank, die den IPO mit begleitet hat, noch vor dem Ablauf der sogenannten "Lock-Up Period" am 29. Juli, eine solche Änderung vornimmt.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.406,30 -0,01 -2,22 8,32 S&P-500 2.422,75 -0,19 -4,68 8,22 Nasdaq-Comp. 6.178,61 0,04 2,22 14,78 Nasdaq-100 5.694,00 0,00 -0,15 17,07 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,38 0,0 1,38 18,1 5 Jahre 1,93 0,0 1,93 0,8 7 Jahre 2,20 -0,2 2,20 -5,2 10 Jahre 2,37 -0,4 2,37 -7,4 30 Jahre 2,92 -0,4 2,93 -14,4 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.20 Uhr Mo, 17.27 Uhr % YTD EUR/USD 1,1429 +0,34% 1,1390 1,1390 +8,7% EUR/JPY 130,54 +0,17% 130,32 129,90 +6,2% EUR/CHF 1,1058 +0,40% 1,1013 1,1006 +3,2% EUR/GBP 0,8899 +0,67% 0,8840 1,1310 +4,4% USD/JPY 114,21 -0,18% 114,42 114,07 -2,3% GBP/USD 1,2844 -0,31% 1,2884 1,2884 +4,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 44,83 44,4 +1,0% 0,43 -21,2% Brent/ICE 47,34 46,88 +1,0% 0,46 -19,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.214,02 1.214,35 -0,0% -0,33 +5,4% Silber (Spot) 15,75 15,67 +0,5% +0,08 -1,1% Platin (Spot) 897,55 902,25 -0,5% -4,70 -0,7% Kupfer-Future 2,66 2,64 +0,6% +0,02 +5,5% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/raz

(END) Dow Jones Newswires

July 11, 2017 12:13 ET (16:13 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.