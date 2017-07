DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

AKTIENMÄRKTE (18.15 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.464,48 -0,39% +5,29% Stoxx50 3.107,09 -0,70% +3,21% DAX 12.437,02 -0,07% +8,33% FTSE 7.329,76 -0,55% +2,62% CAC 5.140,60 -0,48% +5,72% DJIA 21.400,26 -0,04% +8,29% S&P-500 2.421,70 -0,24% +8,17% Nasdaq-Comp. 6.173,96 -0,04% +14,69% Nasdaq-100 5.689,02 -0,09% +16,97% Nikkei-225 20.195,48 +0,57% +5,66% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,84 -11

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,16 44,4 +1,7% 0,76 -20,6% Brent/ICE 47,34 46,88 +1,0% 0,46 -19,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.214,03 1.214,35 -0,0% -0,32 +5,4% Silber (Spot) 15,76 15,67 +0,5% +0,08 -1,1% Platin (Spot) 897,80 902,25 -0,5% -4,45 -0,6% Kupfer-Future 2,66 2,64 +0,6% +0,02 +5,5%

FINANZMARKT USA

Nachdem sich die Wall Street im frühen Handel kaum von der Stelle bewegt hat, kommen die Kurse kurzzeitig stärker unter Druck. Auslöser sind die jüngsten Entwicklungen in der Russland-Affäre. Der älteste Sohn von US-Präsident Donald Trump hat im vergangenen Jahr eine russische Anwältin getroffen, obwohl ihm im Vorfeld signalisiert worden war, dass deren Informationen über Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton angeblich von der russischen Regierung stammten. Dies geht aus einem am Dienstag von Donald Trump junior selbst veröffentlichten Mailwechsel hervor. Damit nimmt die Russland-Affäre wieder Fahrt auf. Allerdings können die Kurse ihre Verluste mittlerweile wieder aufholen. Übergeordnet bleiben die Investoren im Vorfeld der Anhörung von US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen am Mittwoch und Donnerstag vor dem Kongress und der langsam beginnenden US-Berichtssaison an der Seitenlinie. Am Freitag werden drei große US-Banken ihre Ergebnisse vorlegen. Pepsico hat im zweiten Quartal zwar mehr umgesetzt und mehr verdient und damit wie bereits im ersten Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen. Für die Aktie geht es aber um 0,5 Prozent nach unten. Snap fallen um 6,4 Prozent. Morgan Stanley (MS) stuft die Papiere auf "Equalweight" von "Outperform" herunter.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Vor der Anhörung von US-Notenbankchefin Janet Yellen vor dem US-Kongress haben die Anleger an den europäischen Aktienmärkten eine vorsichtige Haltung eingenommen. Vorne bei den europäischen Branchenindizes lagen die Autowerte. Ihr Stoxx-Index stieg um 1,0 Prozent. Händler verwiesen auf neue Absatzzahlen aus China. Dort sind die Verkäufe im Juni laut Branchenverband China Passenger Car Association gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 4,6 Prozent auf 1,78 Millionen Fahrzeuge gestiegen. Fiat legten um 1,8 Prozent zu und BMW um 1,7 Prozent. Thyssenkrupp gehörten mit einem Plus von 1,2 Prozent ebenfalls zu den DAX-Gewinnern. Die Aktie profitierte von neuen Sparplänen des Stahlkonzerns. Auch die anderen Stahlwerte wie Arcelor und Salzgitter waren gesucht. Sie profitierten von der Absichtserkärung der G20 zu einem Abbau der Überkapazitäten im Stahlbereich. Auf der Verliererseite in Europa ragte der Index der Nahrungsmittel-Aktien mit einem Minus von 1,4 Prozent heraus. Hier gaben Danone 1,7 Prozent ab. Daneben fielen Marks & Spencer nach schwachen Umsätzen um 4,7 Prozent. Pearson verloren 5,1 Prozent. Der Verlag hat 25 Prozent an Penguin Random House an Bertelsmann verkauft, die begleitenden Äußerungen lassen laut Marktteilnehmern eine Dividendenenttäuschung vermuten. Star des Tages waren Hapag-Lloyd, die Aktien gewannen 9,8 Prozent. Tui ist komplett bei Hapag-Lloyd ausgestiegen, damit ist der Überhang weg. TUI stiegen um 0,7 Prozent. Der Küchenausrüster Rational ist optimistischer für das Wachstum im laufenden Jahr. Für die Aktie ging um 4,5 Prozent nach oben. Im TecDAX gewannen Wirecard 2,9 Prozent. Das Unternehmen hat die EBITDA-Prognose angehoben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.20 Uhr Mo, 17.27 Uhr % YTD EUR/USD 1,1429 +0,35% 1,1390 1,1390 +8,7% EUR/JPY 130,54 +0,17% 130,32 129,90 +6,2% EUR/CHF 1,1058 +0,40% 1,1013 1,1006 +3,2% EUR/GBP 0,8899 +0,67% 0,8840 1,1310 +4,4% USD/JPY 114,22 -0,17% 114,42 114,07 -2,3% GBP/USD 1,2843 -0,32% 1,2884 1,2884 +4,1%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Technologiewerte sind den jüngsten Aufschlägen ihrer Pendants an der Wall Street gefolgt und haben in ganz Asien gestützt. Die Börsen zeigten sich bis auf wenige Ausnahmen mit Aufschlägen. "Nach den jüngsten Rückschlägen packen Investoren Technologietitel in ihre Portfolios zu Lasten von solchen aus der Old-Economy", sagte Analyst William Cheung von Kim Eng Securities. Auffallend war einmal mehr die Schwäche in Schanghai, wo Sorgen um schärfere Regulierungsregeln drückten. Dagegen machte der Leitindex HSI in Hongkong mit einem Plus von 1,5 Prozent den größten Satz seit vier Monaten. Der Technikschwergewicht Tencent legte um 2,5 Prozent zu. In Taipeh auf Taiwan waren es die Titel von Apple-Zulieferern, die dem Markt voranschritten. Der technologielastige Taiex gewann 1,2 Prozent und zählte damit zu den festesten Börsen der Region. In Australien schaffte der S&P/ASX-200 noch knapp den Sprung ins Plus. Ein gutes Geschäftsklima, der entsprechende NAB-Index sprang auf ein Mehrjahreshoch, löste zwar keine Kauflaune aus, stützte aber etwas. Auch gestiegene Eisenerz- und Erdölpreis halfen dem australischen Markt auf die Sprünge. An ihrem Börsendebüt pendelten Lotte Chemical Titan in Malaysia zunächst um den Ausgabepreis. Zum Handelsende verlor die Aktie aber 1,8 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis von 6,50 malaysischen Ringgit. Der Börsengang der Lotte Chemical Titan stellt aber immer noch den zweitgrößten des Landes seit 2012 dar. Noble stiegen in Singapur um weitere 3,2 Prozent, nachdem die Beteiligungsgesellschaft Goldilocks aus Abu Dhabi weitere Anteile am Rohstoffunternehmen erworben hatte. Brilliance China profitierten unverändert von der Partnerschaft mit Renault im Automobilsegment Minivan. Die Titel zogen um weitere 5,8 Prozent auf ein 26-Monatshoch an.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Linde baut Polypropylenanlage für Braskem in Texas

Der Technologiekonzern Linde wird ab Mitte des Sommers eine Anlage zur Produktion von Polypropylen in La Porte, Texas, bauen. Auftraggeber ist nach Angaben des DAX-Konzerns die brasilianische Braskem, der größte Hersteller von thermoplastischen Kunstharzen in Amerika. Der Auftragswert liege im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Lufthansa-Konzern steigert Fluggastzahlen im Juni um 18 Prozent

Die Deutsche Lufthansa hat in Juni 5,97 Millionen Fluggäste an Board ihrer Maschinen begrüßt, 2,7 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die Fluggesellschaften des Konzerns transportierten im vergangenen Monat knapp 12 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum um 18 Prozent, wie die Lufthansa mitteilte. Dazu trug vor allem der Punkt-zu-Punkt-Verkehr mit den Airlines Eurowings und Brussels Airlines bei.

Siemens gründet mit AES Joint Venture für Energiespeicher

Im wachsenden Markt für Energiespeicher bündelt Siemens seine Kräfte mit dem US-Stromerzeuger AES Corp. Beide Seiten verständigten sich laut einer gemeinsamen Pressemitteilung auf die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens unter dem Namen Fluence. Ab dem vierten Quartal soll es Kunden weltweit flexible und wirtschaftliche Speicherlösungen anbieten.

Flugbegleiter-Gewerkschaft droht Air Berlin und Eurowings

Ungeachtet der Niederlage vor dem Bundesverfassungsgericht beim Tarifeinheitsgesetz sieht sich die Unabhängige Gewerkschaft der Flugbegleiter (Ufo) für Auseinandersetzungen mit zwei Airlines gestärkt. Ufo-Sprecher Nicoley Baublies kündigte den Fluggesellschaften Air Berlin und Eurowings ein entschiedenes Auftreten an.

Ex-Bahn-Manager Becht neuer Aufsichtsratschef bei Air Berlin

Der frühere Bahn-Manager Gerd Becht übernimmt mit sofortiger Wirkung das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden im Board of Directors der Air Berlin plc. CEO Thomas Winkelmann sagte zu der Personalie: "Mit Gerd Becht gewinnt Air Berlin einen exzellenten Manager und Juristen mit ausgewiesener Expertise für Restrukturierungen und Mergers and Acquisitions. Er wird der Air Berlin mit seiner Erfahrung frische Impulse geben."

Dic Asset wird für 2017 etwas optimistischer

Der Immobilieninvestor Dic Asset wird etwas zuversichtlicher für das laufende Jahr. Die Frankfurter trauen sich 2017 nun Funds from Operations (FFO) von 59 bis 61 Millionen Euro zu. Dies entspräche einem Anstieg von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr, teilte die im SDAX notierte Gesellschaft auf der Hauptversammlung mit. Anfang Mai waren für 2017 FFO zwischen 57 und 60 Millionen Euro in Aussicht gestellt worden.

HSH Nordbank platziert Pfandbrief über 500 Millionen Euro

Die HSH Nordbank hat einen öffentlichen Pfandbrief über 500 Millionen Euro bei institutionellen Investoren platziert. Die Anleihe mit dreijähriger Laufzeit ist mit Krediten an die öffentliche Hand besichert, wie die Bank mitteilte. Sie ist mit einem jährlichen Kupon von 0,1 Prozent versehen.

Haldex beruft auf Druck von Knorr-Bremse außerordentliche HV ein

Der schwedische Bremsenhersteller Haldex hat seine Aktionäre auf Druck von Knorr-Bremse am 17. August zu einer außerordentlichen Hauptversammlung nach Stockholm geladen. Nachdem das Board von Haldex nicht mehr an eine erfolgreiche Übernahme durch den deutschen Konkurrenten glaubt, sollen die Anteilseigner entscheiden, ob sie die Offerte weiter unterstützen.

Bundesgerichtshof bestätigt Zwangslizenz für HIV-Medikament

Das HIV-Medikament Isentress kann trotz eines Patentstreits vorerst in Deutschland auf dem Markt bleiben. Der Bundesgerichtshof (BGH) bestätigte in einem am Dienstag verkündeten Urteil die Auffassung des Bundespatentgerichts, dass das Mittel vorläufig über eine Zwangslizenz weiter vertrieben werden kann. Der BGH begründete dies mit einem "öffentlichen Interesse" daran, weil manche Patientengruppen das Medikament benötigten. (Az. X ZB 2/19) Den Rechtsstreit trugen die US-Pharmagesellschaft Merck und das japanische Unternehmen Shionogi aus.

