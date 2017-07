Lieber Leser,

zu den größten Gewinnern im MDAX zählte am Dienstag die Aktie des Düngemittel- und Salzproduzenten K+S AG (früher: Kali & Salz). Dies verwundert nicht wirklich, scheint sich doch die ganze Branche endlich wieder im Aufschwung zu befinden.

Internationale Vorgaben zuletzt sehr positiv

So zählten am Vortag sowohl die US-amerikanische Mosaic Co. (+5,3%) als auch die kanadische Potash Corp. of Saskatchewan (+5,2%) zu den großen Gewinnern an den ... (Sascha Huber)

Den vollständigen Artikel lesen ...