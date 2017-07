Der Handelstag am Dienstag ist aus Sicht der DAX-Bullen sehr enttäuschend verlaufen. Nach einer starken Eröffnung und dem anschließenden Sprung über die Marke von 12.500 Zählern sah es nach einem neuen Anlauf in Richtung 12.600 Punkte aus. Doch Pustekuchen! Der deutsche Leitindex konnte die Gewinne nicht halten, was auch an einer schwächeren Wall Street liegt.

