Um Geldwäsche aufzudecken, nehmen deutsche Banken pro Jahr rund 40 Milliarden Euro in die Hand, schätzt eine aktuelle Studie. Für das milliardenschwere Engagement der Banken gibt es gute Gründe.

Wer wissen will, wie Geldwäsche funktioniert, dem hilft natürlich - das Fernsehen: In der US-Serie "Breaking Bad" verdient Drogenkoch Walter White so viel Geld mit dem Verkauf von Crystal Meth, dass er gar nicht mehr weiß, wohin mit all den Scheinen. White muss das Schwarzgeld zurück in die reguläre Wirtschaft bringen, ohne aufzufliegen.

Also kauft er eine Autowaschanlage und rechnet Autowäsche für Kunden ab, die es gar nicht gibt. Problem gelöst: Das Geld ist sauber, seine illegale Herkunft verschleiert. "Geldwäsche ist wie Sauerstoff", sagte Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto. Ohne die Möglichkeit, die illegal erlangten Gelder reinzuwaschen, fehlt den Kriminellen die Luft zum Atmen.

Für Banken gelten deshalb strenge Regeln, um die Umwandlung illegal erlangter Gelder in offizielle Zahlungsmittel zu verhindern. Den Kampf gegen die Geldwäsche lassen sich die Institute einiges kosten: Insgesamt rund 40 Milliarden nehmen die deutschen Institute zur Geldwäschebekämpfung in die Hand, schätzt eine Studie im Auftrag des Datenanbieters Lexis Nexis Risk Solutions. "Das ist eine enorme Summe, die mich selbst überrascht hat", sagte Seyfi ...

