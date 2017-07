Minden (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Filterkaffee liegt seit geraumer Zeit voll im Trend - und zwar aufgebrüht mit frisch gemahlenen Bohnen. Für Melitta ein guter Grund, den Trend in veränderter Form neu zu beleben und ihre erste Filterkaffeemaschine mit integriertem Mahlwerk anzubieten.



Wer von Filterkaffee spricht, kommt nicht drum herum, im selben Atemzug Melitta® zu nennen. Denn als Erfinderin der Melitta® Filtertüten® hat Melitta Bentz vor über 100 Jahren die Kaffeezubereitung revolutioniert. Kein Wunder also, dass Melitta sein Handwerk in Sachen Kaffeefiltration wie kein Zweiter beherrscht und mit der Filterkaffeemaschine "AromaFresh" mal wieder sein sicheres Gespür für perfekten Kaffeegenuss beweist.



Die jahrelange Erfahrung macht's: Als Vorreiter im Bereich Filterkaffee weiß Melitta ganz genau, worauf es bei der Zubereitung mit Filterkaffeemaschinen ankommt. Mit "AromaFresh" gelingt es dem Unternehmen aufs Neue, das altbewährte System durch das Zusammenspiel von Tradition und Innovation zu modernisieren. Und zwar mit einer Filterkaffeemaschine, die die Anforderungen für einen frisch aufgebrühten und zugleich aromatischen Kaffee bestens erfüllt. Die "AromaFresh" Filterkaffeemaschine verfügt über ein integriertes Mahlwerk, dessen Schlüsselfaktor die drei Mahlgradeinstellungen bilden. Neben dem feinen, mittleren und groben Mahlgrad kann auch die Kaffeestärke in mild, mittel oder stark bestimmt werden - ganz nach dem individuellen Geschmack des Kaffeeliebhabers. Gut zu wissen: Das Mahlwerk ist abschaltbar. Wer also gerade keine frischen Bohnen zur Hand hat, der kann auch jederzeit auf bereits gemahlenen Kaffee zurückgreifen.



Vom Mahlwerk direkt in den Filterkaffee



Der Name "AromaFresh" hält, was er verspricht: Mit Einschalten des Geräts wird die erforderliche Menge Kaffeebohnen frisch gemahlen. Das Kaffeepulver landet schnurstracks in der Filtertüte und gibt den Startschuss für den Brühprozess frei. Durch die direkte Verbindung zwischen Mahlwerk und Filtertüte bleiben die über 800 Aromen erhalten, die in den frisch zubereiteten Kaffee einfließen und den harmonischen Geschmack vollenden. Und weil perfekter Kaffeegenuss im Einklang mit Qualität und Frische steht, ist es auch nicht sonderlich überraschend, dass Melitta® Filterkaffeemaschine und Mahlwerk miteinander vereint. Diese Zusammenarbeit trägt auch Früchte: "AromaFresh" ist die neue Antwort auf Filterkaffeemaschinen, die den optimalen Kaffeegenuss ausschöpft und Kaffeeliebhaber zum Schwärmen bringt.



Einfache Handhabung dank innovativem Design



Dass Melitta sein Fach versteht, zeigt sich auch im einfachen Handling: Die "AromaFresh" verfügt über eine praktische Timerfunktion, durch die sich der genaue Zeitpunkt für die Zubereitung bestimmen lässt. Der transparente Wassertank mit sichtbarer Wasserstandanzeige ermöglicht hingegen ein leichtes Befüllen - für bis zu 10 Tassen des Lieblingskaffees. Um aber lange Freude am Gerät zu haben, hat Melitta für die "AromaFresh" den 3-in-1-Kalkschutz integriert: Mit dem programmierbaren Wasserhärtegrad lassen sich so die Abstände für die Entkalkung nach den heimischen Bedingungen einstellen. Das Praktische daran ist, dass sich das Gerät bei notwendiger Entkalkung automatisch meldet. Dann heißt es nur noch "Taste drücken", und das Entkalkungsprogramm legt los. Doch damit nicht genug: Um gelegentlich das Mahlwerk zu reinigen, ist der Bohnenbehälter abnehmbar und der Mahlwerksring herauszunehmen. So kann das Gerät bei Bedarf kinderleicht gesäubert werden.



Abgerundet wird das Gesamtpaket mit einem attraktiven Design. Auch hier beeindruckt die "AromaFresh" mit ihren Edelstahlkomponenten an Gerät und Kannengriff auf ganzer Linie - für einen stylischen Haushalt bedarf es schließlich auch einer hochwertigen Optik. Damit reiht sich das neue Herzstück in die Familie der Melitta® Kaffeemaschinen ein. Wer auf Qualität setzt, der vertraut auf Melitta. Denn nicht umsonst gilt das Unternehmen als einer der führenden Marken für Filterkaffeemaschinen in Europa.



Über Melitta®



Die Marke Melitta® steht für die gekonnte Kombination aus Tradition und Moderne - mit dem Ziel, besonderen Kaffeegenuss am Puls der Zeit zu bieten. In mehr als 100 Jahren Firmengeschichte revolutionierte die Melitta Unternehmensgruppe die Zubereitung des beliebten Heißgetränks immer wieder: von der Erfindung der Kaffeefiltration mit Papier im Jahr 1908, dem ersten gemahlenen und vakuumverpackten Kaffee 1962, der Einführung der ersten elektrischen Filterkaffeemaschine auf dem deutschen Markt 1965 bis hin zum patentierten AromaPor® Papier und den heutigen Melitta® Kaffeefiltern, die nach FSC-Standards nachhaltig produziert werden. Weitere Informationen unter www.melitta.de.



Melitta Europa GmbH & Co. KG



- Geschäftsbereich Kaffeezubereitung -



Im Geschäftsbereich Kaffeezubereitung produziert und vermarktet Melitta Europa Kaffee- und Teefilter sowie Filterkaffeemaschinen, Wasserkocher, Milchaufschäumer, Kaffeemühlen und Kaffeevollautomaten. Die Marken besetzen ganz überwiegend führende Marktpositionen. Weitere Informationen unter www.melitta.de.



OTS: Melitta Europa GmbH & Co. KG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/107959 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_107959.rss2



Pressekontakt: Melitta Europa GmbH & Co. KG - Geschäftsbereich Kaffeezubereitung - Consumer & Trade Marketing Jana Baumann Ringstraße 99 32427 Minden E-Mail: jana.baumann@melitta.de