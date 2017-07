London (ots/PRNewswire) -



Kedoo Entertainment, der am schnellsten wachsenden digitale Videonetzwerkvertrieb, hat ein tolles neues, kostenloses Analytik-Tool vorgestellt, mit dem YouTube-Profis, Vermarkter und Ersteller von Videoinhalten das Ranking und den Erfolg von YouTube-Kanälen rund um den Globus verfolgen und analysieren können.



Die neue Website "YouTube Statistics and Channel ranks", Teil der Kedoo Entertainment Entwicklungs-Toolsuite, aggregiert öffentlich zugängliche Daten von mehr als 40 Millionen YouTube-Kanälen. Sie soll YouTube-Vermarktern dabei helfen, die Watchtime auf ihrem Kanal und damit die Einnahmen auf einfache und wirksame Weise zu erhöhen.



Kosten und verfügbare Daten



Kedoos "YouTube Statistics and Channel ranks" Tool ist absolut kostenlos und für jeden auf der Kedoo-Website zugänglich.



https://kedoo.com/youtube/?ref=press



Mit dem Kedoo Analytics Ranking-Tool haben Nutzer Zugriff auf die geschätzten aggregierten Daten für das gesamte YouTube-Ökosystem -- ein Service, den es nirgendwo sonst gibt. Dies umfasst:



- Monatsstatistik der Gesamtaufteilung des YouTube-Marktes nach Sprache, Ländern und Kategorien.



- Aggregierte Rankings nach mehreren Kriterien: "Aufrufe, neue Abonnenten, Gesamtzahl der Abonnenten, Watchtime in Stunden".



- Monatliche Aufteilung der YouTube-Top-Kanäle nach Land und Sprache.



- Monatliche YouTube-Top-"Multichannel-Networks" nach Land und Sprache.



Erkenntnisse über die Konkurrenz



Zur Datenanalyse bestimmter Blogger muss man einfach einzelne Kanäle oder Multichannel-Networks auswählen. Die Statistiken für den ausgewählten Kanal werden automatisch mit einem monatlichen Wachstumsmuster aktualisiert. Es ist sogar möglich, eine Reihe von YouTube-Kanälen auszuwählen und diese beispielsweise über einen bestimmten Zeitraum zu vergleichen.



Der Nutzen von Daten



"In den vergangenen 5 Jahren sind das Hochladen von Videoinhalten, Video-Streaming und Video-Sharing rund um den Globus immer beliebter geworden. Dies wurde durch leistungsstarke Plattformen wie YouTube ermöglicht."



"Durch diese explosionsartige Zunahme von Videoinhalten und die höheren Verkaufszahlen bei Smartphones und Tablets mit größeren und ausgeklügelteren Displays machen Videos jetzt viel mehr Spaß, besonders unterwegs", sagt Olivier Bernard, Geschäftsführer und Mitgründer von Kedoo Entertainment.



"Wir bei Kedoo haben schnell erkannt, dass die Daten der Schlüssel zum Benchmarking der eigenen Aktivitäten und Analysieren des Marktes sind, um den Markt bestmöglich zu erschließen -- sowohl aus unserer eigenen Sicht als Nutzer als auch der unserer Kunden. Daraufhin haben wir unser eigenes Analytik- und Ranking-Dashboard für YouTube-Kanäle entwickelt, und jetzt machen wir dieses Tool allgemein zugänglich, damit es jeder nutzen kann."



Informationen zu Kedoo Entertainment:



Kedoo Entertainment ist ein digitaler Videovertrieb im Boutique-Stil, der von einem Expertenteam aus der Video-, Gaming- und Musikbranche gegründet wurde. Dabei wollte man einen neuen Weg einschlagen, wie Vermarkter ihr Publikum in digitalen Stores vergrößern und packende Geschichten über Videoinhalte erzählen.



Kedoo ist auf Servicemanagement für Videoinhalte spezialisiert und verbreitet Premium-Shows aus verschiedenen digitalen Stores von Top-Sendern wie Studio100, Russia 1, Russia 24, ZeptoLab und vielen mehr.



Hier kann man sich anmelden und mit dem Tool loslegen:



