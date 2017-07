Magic xpi nutzt InsightEdge für schnelles Datenstreaming und Aggregation mit prädikativen Analytik-Engines in einer Umgebung ohne Ausfallzeiten

GigaSpaces, ein Anbieter von Technologien im Bereich In-Memory-Ccomputing (IMC), verstärkt die IoT-Integrationslösungen für Magic Software Enterprises, einen weltweiten Anbieter von Integrationssoftware und einer großen Bandbreite an Software- und IT-Dienstleistungen. Magic nutzt die InsightEdge-Plattform von GigaSpaces als Teil seiner Integrationslösung Magic xpi, um Daten aus Sensoren in verwertbare Echtzeit-Einblicke zu verwandeln.

Da bis 2020 mit 20,8 Milliarden vernetzten Geräten gerechnet wird, bietet das IoT ein enormes Potenzial für viele Branchen wie Produktion, Transport, Gesundheit, Sicherheit und weitere Sektoren. Diese enormen Datenmengen zu sammeln, aggregieren und analysieren ist für Unternehmen unerlässlich, die Echtzeit-Einblicke verwerten möchten.

InsightEdge, eine schnelle In-Memory-Computing-Datenplattform, die analytische und transaktionale Workloads in einem einheitlichen, open-source-basierten Softwarestack konvergiert, streamt und verwandelt IoT-Sensordaten, die durch die Integrations- und Intelligenz-Engine von Magic xpi operationalisiert werden.

Die IoT-Integrationslösung von Magic Software kann gemeinsam mit InsightEdge für zahlreiche IoT-Szenarien wie prädikative Wartung, Erkennung von Anomalien und Serviceoptimierung verwendet werden, bei denen die Telemetrie integriert, korreliert und zusammengeführt wird. Anschließend erfolgt die Übertragung der Daten an Magic xpi als Orchestrator des Prozesses für die Prognose und weitere Aktionen, die erforderlich sein könnten. Die Lösung prognostiziert Geräteausfallzeiten, um die Geschäftskontinuität und optimale Betriebsabläufe sicherzustellen.

"Unsere Systemintegrationsplattform, die in den letzten 15 Jahren Geschäftsprozesse optimiert und sich weiterentwickelt hat, ist inzwischen eine IoT-Zentrale geworden, die mit InsightEdge, dem jüngsten Produkt von GigaSpaces, ausgerüstet ist", sagte Yuval Lavi, Vice President of Technology Innovation bei Magic Software. "GigaSpaces versetzt unsere Kunden in die Lage, die Telemetrie-Integration zu vereinfachen und zu beschleunigen, um einen umfassenden geschäftlichen Wert aus der Verbreitung des IoT zu erzielen."

Dies ist nicht die erste Zusammenarbeit zwischen Magic und GigaSpaces. Magic setzt die XAP In-Memory-Computing-Plattform von GigaSpaces bereits seit vielen Jahren ein, um Streaming, Aggregation und Berechnungen von Daten schnell ermöglichen zu können. "Magic hat kontinuierlich außergewöhnliche Lösungen für seine Kunden entwickelt und bereitgestellt und die jüngste IoT-Integrationslösung des Unternehmens geht auf die zwingende Anforderung zur Verwaltung und Analyse von IoT-Daten ein", sagte Ali Hodroj, VP of Products and Strategy bei GigaSpaces. "Mit den neuesten Lösungen von Magic ermöglichen wir die Skalierung von IoT-Anwendungen durch Open-Source-Komponenten im Zentrum, dem Edge und der Cloud und kombinieren gleichzeitig hybride transaktionale/analytischen Prozesse (HTAP)."

Über GigaSpaces

GigaSpaces bietet Software für In-Memory-Computing, schnelle Datenanalytik und Cloud-Orchestrierung in zwei Produktlinien, InsightEdge und XAP In-Memory Computing. Hunderte von Tier-1- und in der Fortune-Liste aufgeführte Unternehmen aus der ganzen Welt setzen die Technologie von GigaSpaces zur Stärkung des digitalen Echtzeit-Unternehmens und Beschleunigung der digitalen Transformation ein. Zu den Hauptsektoren zählen Finanzdienstleistungen, Einzelhandel, Transport, Telekommunikation und Gesundheit. GigaSpaces unterhält Niederlassungen in den USA, Europa und Asien. Mehr unter www.gigaspaces.com und blog.gigaspaces.com.

Über Magic Software Enterprises

Magic Software Enterprises (NASDAQ: MGIC) versetzt Kunden und Partner weltweit in die Lage, mit intelligenter Technologie ein über alle Bereitstellungskanäle hinweg einheitliches Nutzererlebnis der Unternehmenslogik und -daten zu vermitteln.

