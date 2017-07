Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Fed/Brainard rechnet "bald" mit Beginn der Bilanzverkleinerung

Die Fed-Gouverneurin Lael Brainard geht davon aus, dass die Zeit für die US-Notenbank "bald" reif ist, um mit dem Abbau ihres 4,5 Billionen US-Dollar schweren Portfolios zu beginnen. Mit Blick auf den Zeitpunkt der nächsten Zinserhöhung äußerte Brainard allerdings Vorbehalte. Sie wolle erst sehen, ob die Inflation sich dem 2-Prozent-Ziel der Federal Reserve in den kommenden Monaten mehr annähere.

Fed/Harker: Schwächere Inflation gibt Fed Zeit für Zinsentscheid

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Philadelphia, Patrick Harker, hat mit einer weiteren Zinserhöhung keine Eile. Die jüngste Verlangsamung der Inflation gebe der US-Notenbank Luft, um über eine dritte Anhebung noch in diesem Jahr zu entscheiden.

Merkel sieht noch Chancen für TTIP

Unter dem Eindruck des G20-Gipfels in Hamburg hat Kanzlerin Angela Merkel erneut Hoffnung für eine Fortsetzung der Verhandlungen über das EU-USA-Freihandelsabkommen TTIP geschöpft. "Ein transatlantisches Abkommen bleibt für mich auf der Tagesordnung", sagte die CDU-Vorsitzende. Die neue US-Administration sei zu TTIP-Verhandlungen "durchaus bereit", sagte Merkel.

Bundesregierung entzog 32 Journalisten G20-Akkreditierung

Die Bundesregierung hat 32 Medienvertretern den Zugang zum G20-Gipfel in Hamburg verweigert. Wie Regierungssprecher Steffen Seibert mitteilte, hatte das Bundeskriminalamt bei diesen Journalisten Sicherheitsbedenken. "Das Bundespresseamt entschied daher, auf Anraten und in Absprache mit dem Bundeskriminalamt, diesen Personen die Akkreditierung zu entziehen", erklärte Seibert.

Gabriel wirft CDU/CSU "nicht gekanntes Maß an Verlogenheit" vor

Im Streit um die Bewertung der Krawallnächte vom Hamburger G20-Gipfel wird der Ton zwischen SPD und der Union rau. Bundesaußenminister und Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel hat der Union ein "bislang nicht gekanntes Maß an Verlogenheit" vorgeworfen.

Dobrindt legt beim Streit um Offenhaltung von Tegel nach

Im regierungsinternen Streit über die Zukunft des Flughafens Tegel hat Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) erneut eine Offenhaltung ins Spiel gebracht. "Der BER bekommt ein Kapazitätsproblem", sagte der CSU-Politiker. Dies müsse man bewerten, wenn man "eine leistungsfähige Anbindung Berlins an die Welt will." Die SPD sprach von einem Affront.

Bundesgerichtshof bestätigt Zwangslizenz für HIV-Medikament

Das HIV-Medikament Isentress kann trotz eines Patentstreits vorerst in Deutschland auf dem Markt bleiben. Der Bundesgerichtshof (BGH) bestätigte in einem Urteil die Auffassung des Bundespatentgerichts, dass das Mittel vorläufig über eine Zwangslizenz weiter vertrieben werden kann. Der BGH begründete dies mit einem "öffentlichen Interesse" daran, weil manche Patientengruppen das Medikament benötigten.

EZB/Stournaras: zu früh für Griechenland, Bondmärkte anzuzapfen

Der griechische Zentralbankchef Yannis Stournaras sieht keine Notwendigkeit für das Land, in diesem Jahr an die Anleihenmärkte zurückzukehren. Er forderte die Regierung auf, sich stattdessen auf Privatisierungen zu konzentrieren, um das Vertrauen der Investoren zu gewinnen.

EU-Finanzminister legen Aktionsplan gegen notleidende Kredite auf

Die Länder der Europäischen Union (EU) wollen mit einem Aktionsplan gegen das Problem notleidender Kredite vorgehen. Den Plan mit Arbeitsaufträgen in "14 Aktionsbereichen" beschlossen die EU-Finanzminister bei ihrer Sitzung, wie der estnische Finanzminister Toomas Toniste sagte. "Es gibt keine Pauschallösungen", erklärte er.

EU-Rat billigt Assoziierungsabkommen mit der Ukraine endgültig

Die EU hat das Assoziierungsabkommen mit der Ukraine endgültig gebilligt. Der Rat der 28 EU-Mitgliedstaaten beschloss, den Ratifizierungsprozess abzuschließen und das Abkommen am 1. September vollständig in Kraft zu setzen. Mit diesem "letzten Schritt" der Ratifizierung verpflichteten sich die EU und die Ukraine zu einer "engen, langfristigen Partnerschaft in allem wichtigen Politikbereichen", erklärte die EU.

Trump ernennt Finanzinvestor für Schlüsselposten bei Fed

US-Präsident Donald Trump hat einen weiteren Finanzinvestor für eine Schlüsselposition in seiner Regierung ernannt. Stellvertretender Vorsitzender der Notenbank Federal Reserve soll Randal Quarles werden, der Gründer und Geschäftsführer der Investmentfirma Cynosure Group ist. Bei der Fed soll der 59-Jährige die Aufsicht über die US-Banken übernehmen und auch an den Zinsentscheidungen beteiligt sein.

Trump-Sohn wurde Material aus angeblich russischer Regierungsquelle angeboten

Der älteste Sohn von US-Präsident Donald Trump hat im vergangenen Jahr eine russische Anwältin getroffen, obwohl ihm im Vorfeld signalisiert worden war, dass deren Informationen über die Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton angeblich von der russischen Regierung stammten. Dies geht aus einem am Mittwoch von Donald Trump junior selbst veröffentlichten Mailwechsel hervor.

Katar und USA vereinbaren Zusammenarbeit im Anti-Terror-Kampf

Mitten in der Katar-Krise haben die USA und Doha eine Zusammenarbeit im Anti-Terror-Kampf vereinbart. US-Außenminister Rex Tillerson und sein katarischer Kollege Abdulrahman al-Thani unterzeichneten ein entsprechendes Abkommen. Ziel sei es, die "Finanzierung von Terrorismus" zu unterbinden.

Beobachtungsstelle: IS-Chef al-Bagdadi ist tot

Der Anführer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), Abu Bakr al-Bagdadi, ist nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte tot. Der Leiter der Beobachtungsstelle, Rami Abdel Rahman, sagte der Nachrichtenagentur AFP, dies hätten hochrangige IS-Führer in der syrischen Provinz Deir Essor bestätigt.

Bremen meldet Festnahme von mutmaßlichem IS-Anhänger

Die Bremer Sicherheitsbehörden haben einen mutmaßlichen Anhänger der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) festgenommen. Wie Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) erklären ließ, wurde der 25-jährige Mohammed A. bereits im März in Untersuchungshaft genommen. Inzwischen sei es gelungen, seine wahre Identität zu klären und seine Abschiebung nach Algerien in die Wege zu leiten.

