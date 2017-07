Rund um den Kontrollturm des alten Münchener Flughafens hat die Medizintechnikfirma Brainlab ihr neues Hauptquartier gebaut. Zur Eröffnung am Dienstagnachmittag schaute die Kanzlerin bei dem Mittelständler vorbei.

Ein Vierteljahrhundert stand der Tower des ehemaligen Münchener Flughafens in Riem leer. Rund herum entstanden derweil erst die neue Münchener Messe, dann ein Einkaufszentrum, Tausende Wohnungen, Dutzende Bürogebäude und ein riesiger Park mit Badesee. Für das Areal mit dem 35 Meter hohen Turm und seiner markanten Glaskanzel aber konnte sich kein Investor begeistern.

Dann kam Stefan Vilsmeier und alles ging ganz schnell. Der Chef und Gründer des Medizintechnik-Unternehmens Brainlab baute seine neue Zentrale einfach rund herum um den rotbraunen Solitär. Mehr noch, Vilsmeier integrierte den Turm in das neue Büroensemble. Wo einstmals die Fluglotsen saßen, hat der Unternehmer nun Operationssäle aufgebaut, in denen er seine Geräte und die dazugehörige Software präsentiert.

Unternehmer wie Vilsmeier, die zupacken, Arbeitsplätze schaffen und dann noch städtebauliche Probleme lösen, die haben gute Karten in der Politik - vor allem im Wahlkampf. Und so kam es, dass an diesem Dienstag die Kanzlerin höchstpersönlich das neue Hauptquartier einweihte.

Andererseits ist es ja auch wirklich eine Erfolgsgeschichte, die der Unternehmer, Jahrgang 1967, da präsentieren konnte. Der Studienabbrecher hat in den vergangenen fast 30 Jahren eine Firma aufgebaut, die heute weltweit knapp 1400 Mitarbeiter beschäftigt und zuletzt 260 Millionen Euro Umsatz erzielte. Der Exportanteil liegt bei über 90 Prozent.

Brainlab versteht sich vor allem als Softwareanbieter ...

